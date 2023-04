Rosario Flores explica en ‘El Hormiguero’ la razón por la que dejó de hacer ‘La Voz’ con adultos

Rosario Flores fue la invitada de este miércoles de El Hormiguero, un programa que ha visitado ya en varias ocasiones. Esta vez fue a promocionar La Voz Kids, formato que se emite los sábados en Antena 3 y en el que es coach junto a otros artistas como Aitana, Sebastián Yatra y David Bisbal, que tuvo que ser sustituido temporalmente por Pablo López.

“Lo que te da un niño no te lo puede dar nadie”, explicaba Rosario Flores sobre esta experiencia “¿Cómo es decirle a un niño que no pasa?”, quería saber Pablo Motos. “Es muy duro”, reconocía la invitada. “Siempre digo que quién se ha inventado ese programa. El niño se lo toma mucho mejor que los mayores. Decidí hacer los niños (La Voz Kids) porque los mayores (en La Voz) se lo toman más a pecho, los niños pueden llorar, pero a lo cinco minutos se les olvida”, continuaba explicando. Los adultos, sin embargo, sí tienen un mayor resentimiento si los coaches no se giran.

Durante el encuentro, la hija de Lola Flores y Antonio el Pescaílla desveló uno de los secretos de La Voz Kids, y es la razón por la que en algunas ocasiones le dicen que no a chicos y chicas que han hecho una buena actuación. “Estás desde por la mañana ahí, pasan muchos niños, pasan tres malos y luego uno normalito y te vuelves loca. O pasan tres muy buenos seguidos y luego uno normalito y no te giras… No es tan fácil”, aseguraba. “Muchas veces he llorado por no darme yo la vuelta. Se me han ido niños buenísimos, depende mucho del que haya venido antes o después”, seguía narrando.

La entrevista giró entonces hacia la figura de Lola Flores, su madre, quien “creía mucho” en ella como artista. Así, Rosario contó cómo cuando lanzó su primer disco tenía unos “26 o 27 años”, y que su madre entonces le decía “estás perdiendo el tiempo, canta ya”. Pero que no se lanzó antes a la música porque tenía mucha responsabilidad.

Pablo Motos recordó que esa crítica famosa de “ni canta, ni baila, pero no se la pierdan” que se habría escrito sobre Lola Flores no era cierta. “No existió, al menos en un periódico. Mi madre se pondría muy contenta, le daba mucho coraje. Y sí cantaba y bailaba mucho, pero el no se la pierdan era la energía que tenía”, decía con cariño la artista.

Uno de los momentos más emotivos de la charla tuvo a Enrique San Francisco como protagonista. El actor, fallecido en 2021, fue novio de Rosario en su juventud y también colaboró en El Hormiguero. “Cada vez que vengo aquí me acuerdo de Enrique, esta era su casa. Tengo un vacío muy grande con Enrique, lo echo de menos mucho, me arrepiento de no haber estado más con él y no haberlo cuidado más”, lamentó la hermana de Lolita. Pablo Motos entonces, emocionado, contó cómo cuando Enrique falleció no quería ver su cuerpo para recordarle como era en vida, pero que al final accedió. Y que alguien le dijo entonces: “El muerto decide quién entra a verlo”. “Él decidió que yo no fuera, estaba de viaje”, contó por su parte Rosario, que no dudó en catalogar a San Francisco como “uno de los mejores hombres que he tenido en mi vida, me formó y me hizo la mujer que soy hoy”.

De sus próximos proyectos, Rosario ha contado que celebrará sus 30 años en la música con un disco con otros artistas internacionales e internacionales, y aunque no quería soltar prenda, acabó contando que el tema ‘Cómo quieres que te quiera’ lo cantará con Sebastián Yatra. “Me siento muy privilegiada y muy orgullosa del camino que he hecho, de la gente que va a mis conciertos me dicen guapa y viva la madre que te parió”, admitió.

