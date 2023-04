Risto Mejide pide explicaciones en directo al exlegionario Juan: “No sé qué se ha hecho con mi dinero”

El programa Todo es mentira fue uno de los principales altavoces de Juan, quien se presentó como un exlegionario que luchó en Ucrania durante la guerra contra Rusia. Risto Mejide se interesaba por su relato, y le demostraba cierta estima en cada conexión que llevaban a cabo. Este miércoles, Juan ha vuelto a entrar a través de videollamada en el magacín de las tardes de Cuatro, pero esta vez el enfoque era diferente.

Y es que tal y como ha desvelado EL ESPAÑOL, este tirador de precisión podría haber estafado varios miles de euros en donaciones, y por ello, Risto Mejide quiso pedirle explicaciones. “Yo sería uno de esos estafados, ¿lo has hecho?”, preguntaba el publicista, quien también estaba interesado en saber cuánto dinero habría recaudado.

Juan explicó entonces que habría logrado reunir “unos 7.000 euros” en donaciones, y afirma que fueron íntegros para comprar un vehículo, “un 4x4, las ayudas que recibía las iba diciendo. Todo lo publicaba. Yo compré otro vehículo con mi dinero también”, afirmaba el invitado.

Risto Mejide le pidió en ese momento pruebas de lo que estaba contando, y que aportase alguna prueba de la compra de ese vehículo. “Está en Ucrania. Y allí un extranjero no podía comprar un coche, así que está a nombre de otro soldado”, se justificaba Juan Carmona, quien adquirió gran relevancia al tomarse un selfie con Zelenski en el hospital. Risto le pidió que consiga ese documento, y Juan dijo que hablaría con su compañero.

Del mismo modo, Risto Mejide le pidió pruebas para que demostrase que había combatido en Bajmut, y el soldado respondió que puede preguntar a cualquier persona de su batallón. Y afirmó que las cosas que publicaba las captaba varios días antes por su propia seguridad. “Yo no he entrado en la ciudad, y te puedo conseguir una foto”, le espetaba Risto Mejide. “Yo te he donado y no sé qué se ha hecho con mi dinero. Tienes que conseguir el documento del vehículo. Y no por mí, sino por la otra gente”, zanjaba el tema el publicista. Hay que recordar que, según Juan, le habrían puesto al coche en cuestión Bach, en honor a Risto Mejide y a su actual libro.

Guerra Rusia -Ucrania

