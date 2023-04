William Levy defiende la figura del coordinador de intimidad en ‘El Hormiguero’: “Es necesario”

El actor de origen cubano William Levy regresó este lunes 17 de abril a El Hormiguero. Si antaño acudió al programa de Pablo Motos como estrella de Café con aroma de mujer, serie que fue un éxito en 2022, ahora lo hace para promocionar Montecristo, serie de Movistar+ de la que es actor y productor, y que se estrena el próximo 21 de abril.

“Me fascina España. Me pasé unos seis meses aquí que volvería a pasarlos, y seis y seis más”, decía el intérprete, en referencia a que ha sido nuestro país el que ha acogido la grabación de Montecristo, en concreto, en localizaciones de Madrid y Canarias. En la actualidad, sin embargo, está de grabación en Miami, aunque no descarta estar más pronto que tarde de vuelta por España. Motos incluso le preguntó si existe la posibilidad de que su centro de operaciones sea este país en el futuro, y respondió afirmativamente: “Sí, está muy grande esa posibilidad”.

En su charla, Motos le habló de la pasión que Levy siente por nuestra gastronomía: “Te gustan las sardinas...”, introducía el valenciano, a lo que William confirmaba y añadía los mariscos, la paella o el cochinillo. “Lo increíble que tiene España es que en cualquier sitio que te suelten tienen una comida espectacular”, reconocía el intérprete.

Como su nombre ya invita a pensar, Montecristo es una adaptación de la novela clásica de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo, y el invitado valoraba que es una historia que funciona por girar alrededor de la venganza. “Es una historia de venganza, ¿te has vengado alguna vez? ¿Cuando eras más joven…?”, quería saber Pablo Motos. Con mucha elegancia, el actor reconocía que muchas veces ha querido poner a alguien en su lugar. “Sí he sentido ganas de llevar a cabo una venganza, pero que valga la pena y tirar todo lo que te rodea por un sentimiento que no te gustó…”, explicaba, dejando claro que la venganza no conduce a ninguna parte. “Tienes que tener poder sobre ti mismo, controlar ese animal que llevas dentro. Al final del día te puede ocasionar muchos daños, a ti y a la gente que te rodea”, valoraba.

En la serie se puede ver el trasero de William Levy, y Pablo le preguntó si realmente es suyo, descartando así que sea de un doble. “¿Viste el primer episodio?”, respondía sorprendido el invitado, que reconocía que sí, que las nalgas son las suyas. “En la premiere habrá unas mil personas y ver tus nalgas con mil personas no es lo mismo. Yo espero que se fijen en el personaje”, decía entre risas.

Siguiendo con el tema de los desnudos, Pablo Motos le preguntó su opinión sobre el coordinador de intimidad, una figura cada vez más extendida y que vela por el bienestar de los actores en las escenas de sexo o de desnudos. “Es algo nuevo”, exponía Levi, que detalló cómo tuvo charlas con la mujer que se encargó de esto en la ficción. “Se me hizo más difícil empezar a hablar con ella que con la actriz o el director”, admitía, para luego valorar positivamente su trabajo. “Es necesario, porque ha pasado muchas veces que alguien se sobrepasó en el set y ahora todo fue hablado antes de tiempo y no pasa nada que no debía haber pasado”, explicó.

El actor continuó su charla hablando de su relación con las fans, y cómo prefiere que no le regalen comida, pues no sabe quién ha elaborado los platos ni cómo y por eso jamás los prueba. La visita la cerraron Motos y Levy haciendo un experimento con Marron con unos animalitos, que no salió como esperaba.

