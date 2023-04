Laura Escanes explota contra 'Sálvame' por emitir una foto de su trasero: "Dais asco, luego vais de feministas"

Tremendo enfado de Laura Escanes con Sálvame. La influencer arremetió duramente contra el programa de Telecinco después de emitir unas imágenes suyas que dejan al descubierto la ropa interior que llevaba en una sesión fotográfica en plena calle. Jorge Javier y Adela González comenzaban el espacio cebando dicha secuencia, aunque sin desvela de quién se trataba. Tan solo decían que era "una conocida famosa".

La incógnita no se resolvió hasta los instantes finales del programa. "El culo tiene una cara, a quién corresponde la cara del culo", dijo Adela a Omar Suárez, que daba paso al vídeo de la siguiente forma: "Una famosa muy conocida, que es muy pudorosa, ha tenido un descuido que lo podría haber tenido cualquiera. Ha llegado el momento de poner cara a este culo".

En efecto, el vídeo de Sálvame aireó el desliz que tuvo Laura Escanes durante la grabación de un spot publicitario en el que tenía ir sobre patines. Acompañada por su estilista de confianza, Juan Avellaneda, la modelo de 27 años se agacha dejando al descubierto su ropa interior. Para más inri, el programa hizo zoom en el trasero, mientras la voz en off del redactor decía: "Nos percatamos de que Laura está mostrando sus nalgas al completo. Sí, Laura Escanes deja ver su escáner, vemos su culito, vemos sus braguitas negras. ¡Wow, qué despiste más tonto!".

Pues bien, horas después de la emisión de estas controvertidas imágenes, la que fuera pareja de Risto Mejide utilizó sus redes sociales para explotar contra el magacín de La Fábrica de la Tele. "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas; y siguiendo por lo repugnante que es que posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?", se pregunta.

Escanes termina su ataque a Sálvame elevando el tono: "Poco más a comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante". Tras lo sucedido, Laura Escanes recibió muchísimos mensajes de apoyo. "No te calles nunca Laurita, esto es un asco y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre", escribía una usuaria en Twitter mientras otra recordaba que Sálvame "es la misma productora en la que trabaja su exmarido".

Brutal enfado de Laura Escanes contra 'Sálvame' (Instagram).

