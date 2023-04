Cristina Castaño: "Aunque hay otros países que protegen mejor su cultura, el teatro en España no morirá"

El teatro vuelve la pequeña pantalla. Llega a La 2 A este paso (no) estrenamos, que se estrena este miércoles 19 de abril a las 22:00. Los clásicos de los autores más importantes del teatro español vuelven a la vida de la mano de 30 famosos con potencial para actuar y que tendrán como mentores a Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz. "Para mí, este proyecto es un orgullo y es hermoso poder representarlo completamente", declara la actriz de La que se avecina, quien se siente una "privilegiada" de haber formado parte de "un proyecto cuyo único objetivo es velar por la cultura y el oficio".

El emblemático Corral de Comedia de Alcalá de Henares se ha convertido en el testigo privilegiado de cómo tres profesionales consagrados de las artes escénicas han ejercido de padrinos de 30 celebridades de lo más variopintas. La primera entrega, por ejemplo, convertirá a El Chojin, Andrés Salado y Eduardo Navarrete en protagonistas de la gran obra clásica de Calderón de la Barca, La vida es sueño.

Todo un reto para los coaches, dado que han ejercido de mentores, pero también de directores de las secuencias y de intérpretes en escena, al tener que ser los encargados de darles réplica a los aspirantes en la función. "La verdad es que ha sido una sorpresa porque, efectivamente, tienes que ejercer muchos papeles, dentro de lo que es el programa, como profesora, como compañera, como directora. Además, tienes que interpretar a diez personajes, aprenderte diez obras diferentes y conocerlas para poder explicárselas al público. Son obras complejas", señala Castaño en una entrevista concedida a BLUPER.

Para la propia Castaño también ha sido un proceso de aprendizaje, dado que descubrió a autores y obras a las que nunca se había enfrentado en su carrera. "Son obras complejas. Es más, Luces de bohemia es una de las más complicadas que hemos trabajado. No es sencilla de interpretar. Otra complicada es La vida es sueño, que tiene un trasfondo filosófico importante y para comprender al personaje de Segismundo, hay que comprenderlo desde un lugar que tienes que saber explicarlo. Se me llena el alma cuando trabajas con estos autores, que son nuestros grandes clásicos. Lo son porque todavía, después de tantos siglos, siguen vigentes y se siguen representando", manifiesta.

"Hemos tenido diez personajes diferente en nuestra cabeza, como también diez obras distinas (algunas en verso). Hemos sido disciplinados, aunque también nos lo hemos pasado bien, hemos sabido jugar", agrega.

Y el reto también ha estado en los diversos pupilos que ha tenido la intérprete gallega, figuras tan diferentes como Adriana Abenia o Eduardo Navarrete, que han tenido que descubrir qué significa memorizar un texto y cómo los actores resuelven un problema tan cotidiano como el quedarse brevemente en blanco. "Claro, muchos invitados nos decían: “Pero si nos equivocamos, volvemos a empezar, ¿no? O, bueno si me equivoco, luego de cambia en montaje, ¿no? Desde lo que se trata es que tú vivas la experiencia teatral tal cual es. Si tú te quedas en blanco, va a salir y no pasa nada, porque en el teatro sucede. Mientras el público no se dé cuenta, todo va bien", detalla.

Sobre cómo han sido de aplicados sus alumnos, Castaño señala que "ha habido de todo". "La paciencia no la perdí en ningún momento. Solo me he puesto firme cuando había que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Adriana Abenia. Es una mujer muy risueña y alegre. Nos lo hemos pasado genial, pero, claro, había momentos en los que nos teníamos que poner serias y lo hemos hecho", detalla, compartiendo que lo esencial con cada uno de los 30 famosos era que "aprendiesen el texto".

"En el caso de Navarrete, no fue cuestión de paciencia, sino de saber ponerse en el lugar del otro y de dónde se encuentra. Hay gente a la que le puedes pedir más y gente a la que le puedes pedir menos y no pasa nada. Él no es actor, pero sin embargo tiene mucha soltura y mucho salero encima de un escenario con público y con una cámara", agrega, señalando que, al final, tanto era el propio escenario el que colocaba "en su sitio a cada cual". "Algunos pensaban que memorizarse un texto era fácil y luego te subes a un escenario y ves que no es tan sencillo o gente que se lo toma más en serio y le apasiona y otros invitados que, directamente, solo venían a divertirse", continúa.

La actriz valora mucho que A este paso (no) estrenamos sea una apuesta sólida que recupera el teatro en la televisión pública, algo que no se lograba desde el mítico Estudio 1. Se suma también que el formato está pensado para La 2, lo que provoca que sea vea menos por el dato de cuota de pantalla y se prime más por conseguir un resultado redondo. "Te da mayor tranquilidad. Por supuesto, también queremos llegar al mayor número de público posible, porque es un trabajo y tiene también una vocación didáctica y divulgativa donde hemos puesto mucha pasión. Pero se agradece que en la cadena pública, en La 2, no haya estos requerimientos de audiencia y que puedas trabajar a gusto en ese sentido, con los valores que pretende tener el canal", expone.

'A este paso (no) estrenamos'.

Para Castaño, "la combinación de la profesionalidad" de los coaches y "el factor de entretenimiento" que aportaba cada invitado". "Nosotros nos centramos que la obra salga bien y los invitados tienen ganas de aprender y también de divertirse. Al final, el resultado es muy rico", comparte.

"Siempre habrá alguien que quiera narrar una historia y siempre habrá público que quiera escucharla"

La actriz considera que es "esencial" que surjan propuesta que ponga al teatro en primera línea, especialmente, por su carácter de servicio público en lo referente a la divulgación de obras y autores. "El teatro siempre parece que está en crisis, pero es el que mejor sobrevive, especialmente en épocas muy complicadas. Eso nos demuestra que el teatro nunca morirá. Ahora bien, creo que por parte del Gobierno tiene que haber más apoyo por la cultura, tiene que haberlo. ¿Qué hay otros países que son mejores ejemplos en ese sentido? Sí, los hay", explica Castaño.

"Sin embargo, el teatro en España nunca va a morir, somos unos luchadores, somos unos supervivientes. Aparte, el teatro siempre es necesario, siempre puede haber actuaciones en las calles o siempre habrá gente que quiera narrar historias y siempre habrá un público que quiera escucharlas o verse reflejado", continúa.

Y desde esa perspectiva, donde reivindica cómo A este paso (no) estrenamos puede servir para que el público joven se interesa por las obras clásicas españolas. "Una de las cosas más bonitas de este programa es que vamos a hablar de obras que llevan escritas desde el siglo XVI y que nos siguen representando y hablando sobre quiénes somos. Es formidable que esto los jóvenes lo puedan ver. A mí me escribieron varios profesores que me comentaron que les gustaba la iniciativa y que iba a ponerla en sus colegios", argumenta.

'A este paso (no) estrenamos'.

"Poder saber quién es Segismundo de La vida es sueño a través de nuestros invitados desde una manera amena y divertida. Esto es importante y creo que va a incentivar que los jóvenes vayan al teatro. Es importante que haya el fomento de la cultura en los jóvenes, eso está claro", añade.

Con la primera temporada recién estrenada, Cristina Castaño no duda en mostrarse dispuesta a continuar con una segunda tanda. "Sí, me atrevería a una segunda temporada. Exploraríamos con autores internacionales, Molière, Shakespeare, Ibsen, Chéjov, las tragedias griegas. Sería un gustazo. Este programa llena mucho a nivel actoral. La experiencia que me llevo es que me ha permitido conocer a unos autores fabulosos y enfrentarme a obras que jamás hubiera pensado que iba a hacer", concluye.

Además de Adriana Abenia, El Chojín, Andrés Salado y Eduardo Navarrete, entre los 30 famosos que se atreverán a subirse a las tablas están Arkano, Brisa Fenoy, Ricky Merino, José Manuel Zapata, Anni B Sweet, Sole Giménez, Espido Freire, Lucía Etxebarría, Juanma Iturriaga, Joana Pastrana, David Meca, Lourdes Mohedano, Pedro G. Aguado, Jorge Blanco, Poty Castillo, Cecilia Gómez, Mariló Montero, Quico Taronjí, Ricardo Moure, Francesc Gascó-Lluna, Gemma Palacio, Miguel Lago, Gonzalo D'Ambrosio, Miguel de Lucas, Rocío Sáiz y Martín Llade.

