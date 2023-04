La 'pullita' de Miguel Lago a Sonsoles Ónega en Antena 3 por sus vacaciones: "¿En serio vas a descansar?"

Algo habitual que pasa durante los períodos vacacionales, tanto en televisión como en radio, es que los presentadores titulares dejen sus puestos para aprovechar de esos días de descanso. A diferencia de Ana Rosa Quintana, Susanna Griso o Antonio García Ferreras, quienes han dejado paso a los conductores sustitutos desde el inicio de la Semana Santa; Sonsoles Ónega no se ha ido de asueto hasta este pasado miércoles 5 de abril.

De ahí, que Miguel Lago aprovechase su puesto de tertuliano para lanzarle una 'pulla'. En medio de un programa cuyo tema principal era Ana Obregón y su hija-nieta nacida mediante gestación subrogada, llegó el momento de hablar de la Operación Salida por Semana Santa. Bricio Segovia comenzó a explicar la noticia, aprovechando también para advertir al público de que debía tener precaución al volante.

"Se esperan más de nueve millones de desplazamientos. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias animan a aprovechar el puente fuera de casa. Eso sí, si vas a coger el coche, precaución ante todo", narraba el copresentador. "Ay, ¡cómo están las carreteras en la operación salida! Nosotros estamos ya para coger carrerilla", respondía Ónega con una sonrisa, recordando así que comenzarán sus vaciones con motivo de Jueves y Viernes Santos.

Los tertulianos también comenzaron a compartir sus planes para estos días de asueto. Entre ellos, Miguel Lago, quien señaló con que iba a aprovechar estos días para "ir de procesiones". Dado que Ónega había comentado sus intenciones de disfrutar de sus vacaciones, el humorista no dudó en expresar su sorpresa. "¿En serio vas a descansar?", le inquirió con un tono algo irónico.

"Eso lo cuento luego cuando acabe el programa", declaraba la presentadora, intentando así dar voz al resto de tertulianos. Pero Lago no quiso desaprovechar para lanzar una 'pullita' más. "¿Sí? ¿Vas a descansar tú?", le volvió a preguntar a la presentadora madrileña. "Sí", le volvió a confirmar Ónega. "No me lo creo, no me lo creo. La workalcoholic esta", dijo antes de que la conductora diera paso a la sección Flash para seguir hablando de la maternidad subrogada de Obregón.

A pesar del comentario del humorista gallego, Sonsoles Ónega volvió a recodar que se tomaba unos merecidos días de descanso al finalizar el programa. A la hora de despedirse, además, anunciaba quién será el que sustituya durante estos días. "Yo me voy unos días de vacaciones, así que mañana estarán bien acompañados con Bricio Segovia", dijo antes de cerrar el programa. Precisamente, Segovia fue el que le tomó el relevo el primer día en el que Ónega se ausentó del programa.

