Kiko Matamoros carga contra Lydia Lozano: "Lo que hiciste me pareció desagradable, duro y feo"

La entrevista de Marta López Álamo y Kiko Matamoros el pasado viernes en el Deluxe sigue levantando ampollas. Y es que después de una semana, Sálvame Limón ha vivido un tenso enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano tras las declaraciones vertidas por la colaboradora sobre su invitación a la boda de Matamoros y López.

"Me gustaría que se pusiera el corte de lo que dijo Lydia el lunes. La grosería me pareció lo que dijo ella", espetaba el colaborador mientras Lozano llegaba al plató. "La discusión ha comenzado en la reunión", apuntaba Terelu Campos y María Patiño.

"Le he dicho que si iba a hacer la escaleta hoy también, porque como estuvo tan crítica del programa. Además, criticar en público a la productora que te paga y en la que trabajas, me parece...", comentaba Kiko.

[Kiko Matamoros habla en 'Sálvame' sobre la polémica con su boda: "Se han dicho una sarta de mentiras"]

Lydia se quejaba de haber sido invitada a la boda por televisión. Además, se dio por aludida cuando se dijo que Marta había influido en la lista de invitados, creyó que era ella quien quería invitarla y no Kiko, a quien conoce desde los 18 años, con lo que se mostraba dolida.

Asimismo, el exmarido de Makoke aseguraba que "si tan mal le pareció lo que le dije el viernes, que me lo hubiera dicho en el momento". La realidad es que Matamoros no ha podido disimular su enfado con su compañera. "Yo sí que lloré el lunes, me pareció tan desagradable, duro y feo. Una grosería de un tamaño increíble. Todos tenemos corazón, porque lo que era un acto de cariño se ha convertido en algo feo y sucio".

'Sálvame'.

Por su parte, Lozano se seguía mostrando dolida con lo ocurrido. "A mí me gusta que me inviten a una boda diciéndome que estoy invitada y que les gustaría que fuera. No después de decir que había discutido con Marta por los invitados", comentaba, a lo que Matamoros puntualizaba que no era cierto.

Pero además, varios colaboradores han cuestionado a lo largo de esta semana que la modelo solo contestara a preguntas de Jorge Javier Vázquez, algo que para Gema López fue "una tomadura de pelo" y tachaba de "ridículo" lo ocurrido.

Ante esto, Kiko aclaraba que no fue decisión de Marta, sino de la propia dirección de Viernes Deluxe. "Nadie puso vetos ni normas a la entrevista. Fue decisión y ofrecimiento de la dirección, aprovechando la promoción de nuestro podcast".

