Rocío Carrasco confirma en ‘Días de tele’ que estudia la reapertura de su caso contra Antonio David Flores

Este miércoles, Días de tele celebraba el Día Internacional de la Mujer, y para ello contó con varias invitadas, como las actrices Leticia Dolera y Carmen Jedet, Raquel (hija de Ana Orantes, asesinada tras denunciar malos tratos en televisión) y Rocío Carrasco.

En el caso de la hija de Rocío Jurado, esta habló sin cortapisas de la serie documental que se emitió en Telecinco bajo el título de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, en la que relataba el infierno que había sufrido por su expareja, Antonio David Flores. Así, explicó que comenzó un tratamiento psiquiátrico en el año 2011, y que “Pasó mucho tiempo hasta que tomé la decisión de contarlo todo. Contarlo ha sido beneficioso, me ha servido de terapia”.

Tal como contaba en la serie documental, en 2019 intentó quitarse la vida, y ahí vivió un punto de inflexión. “Yo antes de seguir viviendo así, prefería no estar. Después de lo que pasó en agosto, tomé conciencia y me dije que yo no era eso”, le contaba a Julia Otero. La comunicadora, por su parte, recordaba que la noche en la que se estrenó esta producción de La Fábrica de la Tele aumentaron las llamadas al 016, número de teléfono que atiende a las víctimas de la violencia machista, y que las denuncias “crecieron en un 61%” en ese mes.

A Rocío le preguntaron si el haber contado que fue víctima de la violencia machista le había pasado factura, y ella explicó que por el hecho de contarlo no. “A mí lo que me ha aportado, es que yo hay un momento de mi vida en el que me veo obligada a contar determinadas cosas porque decido que no quiero seguir viviendo de esa forma”, aseguraba, y matizaba: “Lo que me ha aportado el contarlo ha sido beneficioso en cuanto en tanto a mi persona, me ha servido de terapia, de sanación y de curación”.

“Quedaría muy bonito decir que lo he hecho por las mujeres, pero lo hice por mí. Porque lo necesitaba. Si he contribuido lo más mínimo a que la sociedad avance de cualquier forma, yo me doy por satisfecha”, diría Rocío también al respecto. En otro momento, Julia Otero quiso saber si era verdad que recibió una llamada del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la invitada, con cierto nerviosismo, lo confirmó: “No es ninguna proeza”, valoraba.

Una crítica que recibe a menudo Rocío es que su expareja nunca ha sido condenado por violencia machista, y por eso expresó que se sintió desamparada por la Justicia. Antes de finalizar su intervención, Julia Otero quiso que le contase cómo se encontraba su caso, y Rocío le aclaraba que “aún no se ha reabierto nada, estamos estudiando la reapertura”.

