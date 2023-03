Juan del Val atiza a Irene Montero tras el 8-M: "Ha sido un completo fracaso".

Como cada jueves, El Hormiguero ha celebrado su mesa de debate con sus habituales colaboradores; Juan del Val, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Nuria Roca. Pero esta noche, la mayoría de la tertulia la ha ocupado Irene Montero y el Ministerio de Igualdad, después de la celebración este miércoles del Día Internacional de la Mujer.

Tras una breve introducción del presentador, Cristina Pardo ha sido la primera en intervenir, asegurando que el 8-M "cada vez genera menos ilusión", sobre todo por la "politización y división que existe dentro".

Segundos después, Juan del Val ha tomado la palabra, siendo el más duro con el Ministerio de Igualdad y, concretamente, con Irene Montero y Pedro Sánchez. "La manifestación fue todo un fracaso. Han convertido al feminismo en una reivindicación antipática. Lo de ayer fue un estrepitoso fracaso del Ministerio. La gente se ha hartado porque te explican todo el rato cómo tienes que ser fuera y dentro de la cama", apuntaba.

[El hilo que desmonta el ataque de Pablo Motos a Irene Montero: todas las veces que mostró machismo]

A lo que Pardo respondía que "había mucho desconcierto por la ley del 'solo sí es sí'". Momento en el que Juan del Val ha vuelto a tomar la palabra para criticar la posición de Montero. "Son unos indignos. No puedes estar llamando a tus socios fascistas, compartir un proyecto ideológico común y mantenerte ahí", comentaba. "Por no hablar de Pedro Sánchez, me parece un acto de cobardía no votar la reforma de la ley porque tenías mucho que hacer".

Pablo Motos y Nuria Roca.

Por su parte, Tamara Falcó aseguraba no entender "por qué si no eres de Podemos eres un fascista", afirmación a la que se sumaba el presentador. "Yo tampoco lo entiendo, antes era la lucha de clases, ahora la lucha de géneros, pero yo no tengo ninguna lucha".

"Se ha desenfocado el enemigo, no es el hombre, es el machismo", continuaba del Val. "Se ha convertido al hombre en el causante de todo esto", añadía. Segundos después, el conductor daba paso al polémico vídeo de la secretaria de Estado del Minisiterio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. "Ha retuiteado a unas chicas que estaban diciendo una barbaridad", comentaba mientras se emitía el vídeo donde un grupo de manifestantes corean: "Qué pena me da, qué pena me da, que la madre de Abascal no pudiera abortar".

Tras este momento, la mesa de debate también ha recogido las declaraciones de Irene Montero donde habla sobre la sexualidad en "mujeres de 50, 60, 70 y 80 años". En ese momento, Nuria Roca ha explotado contra la ministra: "No sé si conoce mi coño suficiente como para decir lo que le gusta. Estoy harta de que me digan lo que me tiene que gustar".

