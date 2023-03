Vicky Martín Berrocal se sincera en 'El Hormiguero': "He vivido con miedo y he llorado mucho"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de Vicky Martín Berrocal, que ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo libro, titulado La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, disponible desde el 1 de marzo. El libro busca visibilizar la dimensión emocional del problema del sobrepeso.

Antes de comenzar la entrevista, el presentador ha querido recordar cuándo fue la última vez que vio a la invitada. "Fue en el cumpleaños de Alejandro Sanz. Los dos íbamos con muletas", apuntaba mientras Vicky aseguraba que tuvo que acercarse ella "porque tú estabas peor".

El libro, donde la diseñadora ha repasado gran parte de la historia de su vida, ha sorprendido al presentador, sobre todo al conocer la historia de su infancia. "Tu padre tenía otra familia", apuntaba. "Tenía una en Huelva y otra en Madrid. Me enteré de que tenía hermanos cuando vi a un niño en la piscina de un hotel que se parecía a mí", comentaba dejando al público boquiabierto.

Sin duda, el nuevo proyecto de la invitada habla sobre la presión "que tienen todas las mujeres a lo largo de su vida por ser perfectas, tener el cuerpo perfecto...". Berrocal confiesa que no ha conocido "a una sola mujer en mi vida que le guste su cuerpo, todas tienen complejos, incluso las mujeres que admiramos".

📖 @vickymberrocal nos presenta su nuevo libro "La felicidad ni tiene talla ni tiene edad". Consíguelo aquí: https://t.co/sp34uiAMLR #VickyEH pic.twitter.com/fjQHLGWewO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2023

"Me he pasado toda la vida vistiendo a mujeres y no he conocido a ninguna que no se juzgue", aseguraba. "Lo más importante que tenemos en la vida es ser felices, hay que ser generosa con una misma. No podemos juzgar y querer la vida de otra".

"Yo no he llorado por una talla, he tenido más talla o menos. He llorado porque es una cuestión que me inculcaban. Me han llamado gorda", comentaba. Además, confiesa que ha dejado de hacer "muchas cosas" por su cuerpo y el juicio del resto. "He vivido siempre con miedo. Me construí un caparazón y di una imagen, pero en el fondo había otra".

Pero su discurso no terminaba ahí: "Nosotros somos los primeros que señalamos, al final incluso te da miedo salir a la calle por la presión". Además, ambos han coincidido en la presión que ejercen las redes sociales creando estereotipos de vidas y "cuerpos perfectos".

