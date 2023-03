Raquel Mosquera se queja de la organización de ‘Supervivientes’ y Jorge Javier la frena: “No deis por culo”

Este jueves arrancaba la nueva edición de Supervivientes, que tiene varias novedades. Una de ellas era que la aventura arrancaba con cinco nominados, tal como se anunció previamente, y esas cinco personas resultaron ser Sergio Garrido, Raquel Arias, Bosco Martínez-Bordiú, Artùr Dainese y Raquel Mosquera. Sin embargo, todo era un engaño del programa, y se convertían en inmunes, y que vivirían como un tercer grupo de concursantes de pleno derecho.

Así, estos robinsones han empezado su experiencia formando su propio grupo y se han instalado en una playa apartada, pero no han saltado del helicóptero. Lo harán, pero el próximo domingo, para dar así un contenido especial a Supervivientes: Conexión Honduras, que presenta Ion Aramendi en ese último día de la semana. Ellos, sin embargo, desconocían este dato, y por ello Raquel Mosquera alzó la voz para protestar, interrumpiendo a Jorge Javier Vázquez.

“Estamos tristes porque pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero, igual que los demás supervivientes. Sinceramente, a nuestros familiares que están allí les gustaría vernos tirarnos, estamos muy desilusionados”, lamentaba la peluquera, que ya fue concursante del formato en el año 2018 y, por lo tanto, ya ha vivido esa experiencia.

[Las emotivas palabras de Jorge Javier a Laura Madrueño en su debut en 'Supervivientes 2023']

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez cortó en freno a la célebre peluquera. “¿Me puedes escuchar? Soy el pequeño de tres hermanas y cuando mis padres vieron que no pasaba del metro y medio mis padres también se quedaron tristes, hija mía. La vida es así, no la he inventado yo”, le explicaba el presentador, sin detallarle que sí que saltarán todos del helicóptero.

“Nos hace ilusión, pregúntalo”, volvía a protestar Raquel Mosquera, y ahí Vázquez cortó su discurso de raiz. “En Supervivientes 2023 no preguntéis. Dejad que la vida fluya, ¿de acuerdo? Vais a estar en Palapa y a encontraros con vuestros compañeros, recordad que este reality es magia. O sea, no deis más por culo”, finalizaba.

En esta gala inicial sí que se vivieron nominaciones reales, y así, el actor y exjugador de rugby Jaime Nava, Diego Pérez de La isla de las tentaciones, el cocinero Ginés Corregüela y Alma Bollo fueron los participantes más votados por sus compañeros, y uno de ellos será el primer expulsado.

Por otra parte, Adara, Gema Aldón y el propio Ginés arrancaron su aventura con la bendición del público. Y es que se pudo votar los mejores saltos del helicóptero y estos tres fueron, por orden, los que más votos lograron, y recibieron recompensas como esterillas y comida.

Sigue los temas que te interesan