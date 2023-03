Las lágrimas de Belén Esteban tras ser acusada de "traición" por dos compañeros

Belén Esteban no está viviendo uno de sus mejores momentos en Sálvame, y es que en la tarde de este miércoles 1 de marzo, la colaboradora ha vuelto a romper a llorar. Desde que saltara la guerra entre ella y Alicia Senovilla, la de Paracuellos se ha convertido en una de las protagonistas del programa.

Todo comenzaba cuando en un photocall, Senovilla hacía referencia a Belén, asegurando que la voz de Jesulín de Ubrique "se ha callado porque había alguien que hablaba más alto que él", haciendo referencia a Belén.

La de Paracuellos le ha pedido a la que fuera su compañera que dejara de hablar de ella y que hablara de su vida. "No es mi culpa que haya prensa en tu casa, para eso no hables de mí".

Pero este miércoles las lágrimas de Belén Esteban han comenzado tras escuchar las palabras de Erasmo, exmarido de Alicia Senovilla y lo hacía negando haber traicionado nunca a nadie, algo que si ha planteado el protagonista. Como ejemplo, Belén preguntaba a todos sus compañeros si alguien se sentía traicionado y, para su sorpresa, Alonso Caparrós y Kiko Matamoros respondían que sí.

Belén Esteban.

Caparrós la acusaba de haber mostrado en directo un mensaje privado que envió a Carmen Borrego, algo que Alonso sintió como una traición, algo que Esteban no entendía. Por su parte, Matamoros recordaba la época en la que ambos se llevaban muy mal y que por tanto, no lo calificaría del todo como "traición".

"Te he perdonado ya. Era mi enemiga y la verdad que hizo una cosa que no me gustó", apuntó el novio de Marta López Álamo. "Si yo dijera las veces que me has traicionado a mí", espetaba Esteban. "Lo hiciste en directo delante de toda mi familia, y cuando estuve en un reality me trataste como a un perro", añadía la colaboradora.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez aseguraba que "cuando no eres amigo de alguien, no traicionas, cuando eres amigo sí". Algo con lo que Belén estaba de acuerdo.

Además, el programa ha repasado unas declaraciones que ha dado la colaboradora a una revista, pero apuntaba que quería "dar un mensaje importante". El director del programa le comentaba que lo dijera "más tarde", a lo que Belén respondía: "Quiero darlo ahora, no a las 19:00 horas, cuando vayamos a Mitele y no nos vea ni Dios".

