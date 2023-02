Belén Esteban rompe a llorar tras las palabras de Kiko Matamoros: "Asumo que tuve una mala época"

Desde hace casi una semana, la guerra entre Belén Esteban y Alicia Senovilla está abierta. Todo comenzaba cuando en un photocall, la presentadora hacía referencia a Belén, asegurando que la voz de Jesulín de Ubrique "se ha callado porque había alguien que hablaba más alto que él".

Esas declaraciones han servido para dar contenido durante varias tardes en Sálvame, la última, este lunes 27 de febrero. El programa ha recuperado unas declaraciones donde se puede escuchar como Senovilla asegura que una de las primeras descubridoras de Esteban fue ella, algo que ha negado la de Paracuellos en varias ocasiones.

"Deja de hablar de mí, habla de tu vida. No es mi culpa que haya prensa en tu casa, para eso no hables de mí", comentaba Esteban mirando fijamente a la cámara. "La primera entrevista en televisión me la hizo María Teresa Campos, no tú", añadía.

En mitad del debate, Sálvame emitía unas imágenes del programa del pasado viernes, cuando desde la dirección decidieron debatir "quién es más complicada para trabajar; Belén Esteban o Alicia Senovilla". "El viernes preguntamos a los colaboradores y se mojaron", anunciaba Adela dando paso al vídeo.

En el clip, se podía ver a Kiko Matamoros hablando de su compañera: "Belén no ha sido una mujer fácil para trabajar. Cuando eres amigo de Belén todo es estupendo, pero cuando no eres amigo de Belén es muy complicada en un plató. Belén fácil no ha sido nunca". Además, Alonso Caparrós también elegía a la 'princesa del pueblo' como la "compañera" más "complicada".

A la vuelta del vídeo, Belén no podía contener las lágrimas y aseguraba que "sí" ha sido "complicada", pero "en mi mala época". En ese momento y, al ver el llanto de Belén, Kiko le pedía disculpas. "Perdona, no me refería a tu mala época, sino a otra después".

"Solo voy a decir una cosa", comenzaba Belén entre lágrimas. "No quiero hablar del tema porque llevo ya una semana hablando y una de las personas que más quiero en mi vida, mi madre, sufre. Yo tuve una mala época en mi vida, lo asumo. Ahora que me pongan verde, pero ante todo me considero buena persona y que siempre lo he dado todo por Sálvame, porque este es el programa de mi vida", sentenciaba mientras sonaba un fuerte aplauso.

Por su parte, María Patiño tampoco podía aguantar las lágrimas al ver emocionarse a su compañera. "Ojalá algún día me quieran en Telecinco como te quieren a ti", le decía.

