Juan del Val relata su vasectomía en ‘La Roca’: “Aquello se inflama a unos niveles...”

Cada semana, Juan del Val se convierte en uno de los protagonistas de la última tarde de la semana de laSexta, gracias al programa La Roca, presentado por su esposa, Nuria Roca. La complicidad entre ambos es más que palpable, y a menudo regalan a la audiencia anécdotas de su vida en común. Como sucedió este 19 de febrero, cuando puso sobre la mesa cómo vivió él su operación de vasectomía.

Todo sucedió después de hablar de los testículos de los monos. “Los testículos de los monos, no sé, pero los de las personas sí se pueden poner así”, narró Juan del Val, dejando al resto de compañeros con la boca abierta. Y entonces le preguntó a Nuria Roca si sabía de lo que iba a hablar a continuación.

“Yo me hice una operación, la vasectomía”, empezó a contar el escritor, que tiene tres hijos con Nuria Roca. “Unos días después de hacértela, aquello se inflama hasta niveles... Casi como la cabeza de Berni”, dijo entre bromas, en referencia a Berni Barrachina, uno de los colaboradores del magacín de laSexta.

[Juan del Val acepta el reto de Miguel Lago en ‘El Hormiguero’ y se transformará en drag queen]

Nuria Roca comenzó a reírse, y cuando pudo volver a hablar confirmó las palabras de su esposo. “Juan me dijo: creo que se me ha hinchado un poquito. A ver, es que no te podías ni vestir”, dijo, para volver a reírse a continuación. Juan del Val siguió diciendo entonces que sufrió un “dolor insoportable”, y Nuria Roca llegó a pensar que “tenía algo”. “El caso es que, comparado con este momento, que ya podéis visualizar cuando queráis, el mono ese es un chuflas...”, volvió a decir Juan, en referencia a los testículos del mono con los que había arrancado la conversación.

El debut de Juana la Roca

Poco antes de hablar de este tema, La Roca mostró cómo había sido el debut de Juan del Val como drag queen. Recordemos que en El Hormiguero, hace unas semanas, Miguel Lago le propuso que actuase en la obra Las Defectos, que Lago produce en el teatro La Latina, y del Val aceptó el reto.

Así, este fin de semana se produjo esa primera vez del escritor en el mundo del drag, donde recibió el nombre artístico de Juana la Roca, y hasta se le vio interpretar el tema ‘Flowers’ de Miley Cirus en playback.

🔴 Así se transformó nuestro Juan del Val en 'Juana la Roca' 😍😍😍#LaRoca57https://t.co/QW5CjVgthq pic.twitter.com/5VKdYS0j96 — La Roca (@LaRocaLaSexta) February 19, 2023

Sigue los temas que te interesan