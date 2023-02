Borja Estrada se impone a Tania Deniz y gana la segunda edición de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Este domingo se celebraba la final de la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso, un reality exprés que ha durado un mes y medio en la parrilla de Telecinco. A él llegaron como finalistas el periodista Antonio Montero, la concursante de La isla de Las Tentaciones Tania Deniz y Borja Estrada, hijo de Pipi Estrada y su defensor en plató en la primera temporada del concurso. Y ha sido este último quien ha conseguido alzarse como vencedor y llevarse el premio de 20.000 euros.

El primero en caer en las votaciones fue Antonio Montero. El colaborador de Sálvame se llevó una importante sorpresa al comprobar que había acudido al plató su pareja, Marisa Martín-Blázquez, a quien no se esperaba. “No me lo puedo creer, ¿qué haces aquí? Es la última persona que esperaba encontrarme. No te esperaba aquí, estoy nervioso”, reconocía el veterano periodista, que reconocía que se había acordado de ella y de toda la familia durante el concurso.

Durante ese reencuentro se puso sobre la mesa que ambos habían acordado que no hablaría de Marisa durante el concurso, algo que no ha sucedido. “La verdad que las primeras alusiones a ti la hicieron compañeros, me han podido las emociones, es que es muy difícil hablar de mi sin hablar de ti”, decía Montero. “Se lo ha pasado por donde la esponja”, decía Martín-Blázquez sobre ese acuerdo previo.

[Antonio Montero reconoce en ‘Pesadilla en El Paraíso’ que querría abrir su relación de pareja]

Y llegó el momento en el que Carlos Sobera, presentador de Pesadilla en El Paraíso, anunció quién se alzaba como ganador. “La audiencia, con sus votos a través de la app gratuita de Mitele, ha decidido que por un 58% de los votos, el concursante que gana esta segunda edición de Pesadilla en El Paraíso’ sea Borja”, anunció.

Entonces el plató estalló en celebraciones. Borja, además, había recibido la sorpresa de reencontrarse con sus padres, que llevan muchos años separados, y el joven quiso saber si su madre lo había pasado mal durante su encierro. Pipi Estrada, por su parte, tuvo unas bellas palabras para su hijo. “Quiero darte las gracias porque me has liberado. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien”, le decía. Y es que poco antes también deseaba que Borja ganase porque le hacía falta para su “maltrecha economía”.

BORJA ESTRADA SE CONVIERTE EN EL GANADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE #PESADILLAENELPARAÍSO 👨‍🌾🥇



👨‍🌾 #PesadillaParaísoFinal

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/jm51pBwmQw — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 20, 2023

Sigue los temas que te interesan