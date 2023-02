Antonio Montero reconoce en ‘Pesadilla en El Paraíso’ que querría abrir su relación de pareja

En las últimas tardes, Sálvame ha dado contenidos relacionados con personas famosas que vivirían una relación de pareja abierta o que llevarían a cabo intercambios de pareja. Y ese tema también se ha colado en Pesadilla en El Paraíso, aunque desde otro prisma, pues Antonio Montero, uno de sus concursantes, se sinceró sobre su matrimonio con su compañera Mar López.

Montero está casado con la también periodista Marisa Martín-Blázquez, y a menudo se ha debatido si siguen juntos o si él le ha sido desleal. De hecho, en Sálvame, el pasado diciembre se apuntó que Montero habría sido visto en Alicante con otra mujer. “De mi vida privada no hablo, la relación que tenga con ella tampoco es algo nada que le importe a nadie”, decía entonces el comunicador. “Cualquier cosa que tenga en mi vida no es comparable con la relación que tengo con una mujer con la que llevo 39 años”, añadía en ese sentido.

Por ese mismo hermetismo que mostraba en su programa resultó mucho más impactante la forma en la que Montero se abrió en canal con Mar. Empezó hablando del amor que siente por Marisa, pero que ese mismo no se puede comparar con el de alguien a quien conoces en un momento determinado.

Durante la charla íntima, Montero calificaba como algo absurdo que algunas familias se rompan por cosas que sucedan un día en una fiesta. “Muchas relaciones se han roto por motivos muy absurdos que no valían la pena, a lo mejor se han perdido oportunidades de ser felices por tontearías, eso de que te hayan pillado con una y ya rompes una familia me parece una gilipollez”, confesaba.

Montero seguía diciéndole a Mar que él perdonaría una infidelidad. Entonces Mar le dijo que le vendría bien tener “una relación abierta”. “Me encantaría”, respondió él a las palabras de su compañera. “Me parece que es una situación maravillosa, esas emociones que se pueden sentir cuando conoces a alguien”, valoraba el periodista.

“Elegí casarme, formar mi familia y no quita para que en mi interior me surjan esas dudas, sobre todo cuando por alguna razón en mi vida se me cruza alguien con quien yo pienso: ‘A lo mejor es alguien que merece la pena conocer’”, continuaba diciendo a Mar. Del mismo modo, reveló que siendo joven, aunque ya tenía hijos, conoció a una persona que le resultó interesante y eligió quedarse con su familia. “Me gustaría tener el comodín de poderme enamorar de una persona si me surge y luego tener una familia”, seguía explicando.

En la conexión en directo, Carlos Sobera quiso preguntarle a Montero por todo esto, que se vio en un vídeo. “Estoy hablando de sentimientos y creo que no tengo nada que esconder, todo lo que hablo ahí ya lo tengo hablado en mi casa, no es una cosa desconocida”, aseguraba entonces el colaborador de Sálvame, que tras el cierre de la granja de anoche se ha convertido en uno de los semifinalistas de Pesadilla en El Paraíso.

Archivado en Periodistas, Pesadilla en el paraíso, Sálvame, Telecinco, Televisión

