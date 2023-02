Emma García sufre un ataque de risa en directo y tiene que abandonar el plató: "Es poco profesional"

Emma García, presentadora de Fiesta, ha vuelto a protagonizar otro ataque de risa en pleno directo. Ocurría el pasado domingo cinco de febrero mientras se encontraba al frente del programa vespertino de fin de semana de Telecinco. Una situación que ya le ocurrió la pasada semana, aunque en esta ocasión ha tenido que abandonar el plató.

El programa daba paso a Saúl Ortiz, uno de los colaboradores del programa que se disponía a informar a toda la audiencia de una información exclusiva que afectaba al futbolista Jasper Cillessen, quien podría ser demandado por, supuestamente, no hacerse cargo de sus responsabilidades familiares.

La información era un tanto seria, pero la presentadora no pudo evitar sufrir un ataque de risa hasta el punto que tuvo que abandonar el estudio de Mediaset España. Era un momento muy inoportuno y Emma García se sentía apurada por lo que estaba pasando, pues la noticia no es nada agradable y bastante seria. Por eso ha preguntado, en un par de ocasiones, si seguían adelante con la exclusiva o si, por el contrario, se la saltaban.

Y es que mientras Saúl daba la noticia, la risa de los colaboradores se extendía por el plató. La presentadora se levantaba de su lugar y decidió abandonar su puesto para calmarse. Tanto es así que tuvo que ser Iván González, colaborador del programa el que cogió las riendas del formato de Unicorn Content.

Pero no había cabida para dejar pasar esta información tan relevante, por eso Emma García ha preferido abandonar el plató para no entorpecer el que es, sin duda, uno de los momentos más serios de la pasada tarde.

Tras este curioso y sorprendente momento, la vasca regresaba al plató, pero lo hacía pidiendo perdón por la situación que había ocurrido. "Pido disculpas, de verdad. Esto es no ser profesional, pero yo tengo la risa muy floja, y cuando flojeo del todo ya no hay manera de que me recomponga. Al menos el público se lo ha pasado bien con nosotros", comentaba. Además, su regreso coincidía justo con el final del programa despidiendo justo el espacio.