Alba Carrillo se postula para ir a ‘La isla de Las Tentaciones’ como tentadora VIP "si sigue soltera"

Este martes, Telecinco emitió su segundo debate de La isla de las tentaciones, en el que se analiza todo lo que ocurrió en la gala emitida justo el lunes anterior. Entre otros puntos, se recordó cómo fue la entrada de Miriam Herrero, quien entró en el dating show en calidad de tentadora VIP. “Soy Miriam, me conoceréis de participar en la edición 4 de ‘La isla de las tentaciones’. Me ilusioné, pero no me salió bien. Así que vengo dispuesta a encontrar mi príncipe y que no me salga rana”, dijo en su presentación, en referencia a su fallido romance con Nico, el novio de Gal·la.

A raíz de la entrada de Miriam para desestabilizar las parejas, Sandra Barneda, la presentadora, le preguntó su opinión a Alba Carrillo, colaboradora del debate de La isla de las Tentaciones, y entonces la modelo se vino arriba. “La veo bien, nada que ver con la tentadora que voy a ser yo”, respondía.

Sandra Barneda no dejaba pasar la ocasión por alto, y le preguntó si se estaba comprometiendo públicamente a ser tentadora VIP en el futuro. “Totalmente, sí”, afirmaba Carrillo, quien ya tiene experiencia en otros realities como Supervivientes o Gran Hermano VIP, pero que nunca ha participado en un dating show. “Esto queda grabado”, decía entonces Barneda, algo que a Alba le parecía estupendo: “Sí, porque así no os podéis echar atrás”.

Para que no quedasen dudas, Sandra Barneda le pidió a Alba que manifestase su compromiso de forma literal, y así, Alba exclamó: “Si yo, Alba Carrillo, sigo soltera cuando se grabe la séptima temporada de La isla de las tentaciones, yo voy a ser tentadora VIP”. La presentadora le insistía que acaba de comprometerse, y la que fuese modelo aprovechaba para lanzar un dardo a sus exparejas: “Sí, también me casé, los compromisos se rompen, pero este es firme”.

La isla de las Tentaciones es, hasta la fecha, uno de los programas más exitosos de Telecinco, y sigue destacando en su parrilla a pesar de la caída general de audiencias de la cadena. En la actualidad está emitiendo su sexta edición, grabada el pasado verano, pero tal como informó BLUPER en exclusiva, el programa ya renovó en 2022 por una séptima temporada del formato de Banijay Group. Ahora falta por ver si de verdad Alba Carrillo va a República Dominicana dispuesta a encontrar el amor, aunque para ello tenga que romper parejas.

