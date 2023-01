Las duras revelaciones que hizo ‘Salvados’ contra Plácido Domingo: “Es intocable, por eso estoy a oscuras”

El programa Salvados regresaba este domingo tras la pausa navideña con un programa dedicado a las mujeres que sufrieron acoso sexual por parte del tenor Plácido Domingo, tenor con el que compartieron escenario en la década de 2000. El programa aportó el relato de la primera mujer española que se suma a las denuncias que ya se habían producido en otros países desde el año 2019.

Esta víctima apareció de espaldas y con la voz distorsionada y explicó que Domingo “es intocable. No debería, pero lo es, por eso yo estoy a oscuras”. Así, contó sus vivencias en el “anonimato porque soy una profesional en activo y correría el riesgo” y tiene miedo de sufrir “consecuencias que me impidan trabajar”. Del mismo modo, contó que había presenciado cómo acosaba a otra compañera suya: “Era un sálvese quien pueda”.

La artista explicó que Plácido le dio un beso en la boca durante una función en contra de su voluntad, cuando se apagaron las luces durante una actuación. En otra ocasión, le realizó una pregunta “muy extraña delante de todo el mundo: '¿Puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?'”. Se trataba de un bolsillo situado en la parte de atrás de la prenda, en el trasero. Entonces sintió una “punzada en el estómago”, y no supo cómo responder. “Pensé: '¿qué le digo yo a este hombre ahora para poder seguir de una manera normal?”, contaba ante las cámaras del programa, reconociendo que tenía miedo a que su negativa afectase a su carrera. “Me gustaría que hubiera una figura en los teatros que vigilara, y a la que los cantantes pudiera pedir ayuda. Estas cosas pasan a veces a vista de todos”, pidió esta mujer.

[RTVE, sobre Plácido Domingo: "Le trataremos con cariño y respeto"]

Hubo más personas que alzaron su voz contra Plácido Domingo, como la mezzosoprano estadounidense Patricia Wulf, que fue la primera en denunciar al tenor, al que define “como un dios” en el universo de la ópera. Según su relato, Domingo aparecía en su camerino a sabiendas de que se estaba vistiendo, le realizaba insinuaciones o le llamaba en horas poco oportunas. Además, explicó que a su marido lo llamaba “su rival”.

Por primera vez, una cantante española revela haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido en nuestro país. Hemos podido corroborar su versión con otras fuentes. Este es su testimonio. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/iOragucSbV — Salvados (@salvadostv) January 15, 2023

El programa que capitanea Gonzo también habló con Samuel Schultz, exvicepresidente del Sindicato AGMA, perdió su puesto tras sacar a la luz que el sindicato y Plácido Domingo “llegaron a un acuerdo sobre cómo comunicar los resultados” de las investigaciones de acoso a la opinión pública. “El sindicato recibiría 500.000 dólares para mantener esos resultados fuera del escrutinio público”, aseguró el barítono, en referencia a la investigación que demostró que 27 mujeres habrían sufrido un comportamiento inadecuado del cantante durante 20 años. Por haber denunciado el caso no trabaja en el sindicato ni logra actuar.

Por su parte, la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio habló de “el precio que tenía que pagar” por haber denunciado su historia. “No puedo dar un beso si no me nace, ¿mi canto, mi preparación no es suficiente, tengo que hacer esto para valer?”, se preguntaba. Su rechazo a Plácido Domingo le cerró puertas profesionales. “Se puso muy mal, me dijo que podría haber hecho una bella carrera”, lamentó. “Estabas siempre en una cuerda floja de que no se enoje, porque si se enoja hay problemas”, añadió.

Sigue los temas que te interesan