El bote de ‘Pasapalabra’ supera este martes los dos millones de euros tras 15 meses sin ser entregado

El pasado 20 de diciembre, Rafa Castaño y Orestes Barbero se convertían en las estrellas invitadas de El Hormiguero. Muchos pensaron entonces que el bote de Pasapalabra, concurso en el que se enfrentan cada tarde, estaba a punto de ser entregado. De momento no ha sido así, y de hecho, este martes el premio por el que luchan alcanzará una cifra histórica, pues superará los dos millones de euros.

En concreto, ambos contrincantes pelearán por un montante de 2.002.000 euros, cifra que tan solo había superado en una ocasión, en marzo de 2006, cuando el concurso lo presentaba Jaime Cantizano en Antena 3. Su ganador fue Eduardo Benito, a quien hemos visto posteriormente en otros formatos como ¿Quién quiere ser millonario?, y puntualmente regresó a Pasapalabra para algunas entregas especiales.

“Fui a por el 'Rosco', porque sabía que lo querían dar. Es algo que notas, porque no había definiciones imposibles”, diría el propio Eduardo sobre su hazaña en declaraciones a El Confidencial. “Era un programa del diccionario, de aprender cosas sobre nuestra lengua, pero hoy día preguntan cosas muy absurdas. Eso es cultura, pero no Pasapalabra. No me gusta que pregunten cosas que saben que son imposibles de saber”, añadía al respecto.

[Orestes Barbero hace historia en ‘Pasapalabra’ al ser el primer concursante que supera los 300 programas]

Es cierto que en la actual etapa de Antena 3 el bote se antoja bastante difícil de conseguir, pues desde que se estrenó en mayo de 2020 solo ha entregado dos botes. El primero de ellos lo consiguió el violinista Pablo Díaz el 1 de julio de 2021, consiguiendo 1.828.000 euros tras 260 entregas como participante. Unos meses más tarde, el 28 de septiembre de ese año, Sofía Álvarez de Eulate también consiguió responder las 25 preguntas que, por orden alfabético, le realizó Roberto Leal, con 466.000 euros como recompensa.

De momento, Orestes Barbero y Rafa Castaño son quienes aspiran a alcanzar esos dos millones de euros, que irán creciendo cada tarde salvo sorpresas de última hora. Ambos se conocen muy bien, pues ya compitieron en ese mismo concurso en la etapa de Telecinco. Orestes lleva ya 314 entregas concursando de forma ininterrumpida, y suma ya más de 180.000 euros de premio. Por su parte, Rafa Castaño supera los 100.000 en las 151 participaciones que lleva dando respuestas y pasando palabra.

[La guerra de 'Pasapalabra' y '25 palabras': Así se están pisando los invitados]

Sigue los temas que te interesan