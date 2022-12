'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Xavier Deltell, María Jesús y su acordeón, Quique Peinado y Teresa Baca

Antena 3 ya ha anunciado qué famosos nos acompañarán las próximas tardes en el concurso Pasapalabra. Y será un buen ramillete de celebridades que conocen muy bien el universo de la televisión, así como el del espectáculo, pues Roberto Leal dará la bienvenida a Xavier Deltell, María Jesús y su acordeón, Quique Peinado y Teresa Baca. Empezarán en la competición en el último programa de este año, y permanecerán en él hasta el próximo martes día 3.

Xavier Deltell es un actor catalán. En la pequeña pantalla debuta en el programa Efecto Secundario, en la autonómica TV3. En los años 90 su popularidad se dispara cuando Xavier Sardá confía en él para el programa Crónicas Marcianas, el cual era todo un fenómeno de audiencias.

En cine ha trabajado en la saga Torrente de la mano de su amigo Santiago Segura. Fue jurado en el concurso de televisión ¡Mira quién baila! y fue concursante de Me lo dices o me lo cantas, aquel programa similar a La parodia nacional que emitió Telecinco en 2017. Además, ha trabajado en programas de humor como Cruz y Raya Punto Show y La hora de José Mota, ha hecho el gamberro en Me resbala y copresentó junto a Carlos Sobera y Ana Simón el formato nostálgico Los mejores años de nuestra vida, en Televisión Española. De sus trabajos más recientes podemos destacar LOL. Si te ríes, pierdes, de Amazon Prime Vídeo, y fue concursante de la última edición de MasterChef Celebrity, y fue el noveno expulsado.

María Jesús Grados Ventura es más conocida por el nombre artístico de María Jesús y su Acordeón. Nace en Cáceres en el año 1956, pero sus padres se trasladan a vivir a la Comunidad Valenciana cuando tenía 7 años. Asegura que su carrera artística comenzó en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, pasando el plato. Más tarde gana Salto a la fama, un concurso de radio, que le abre la puerta a programas de televisión como Gente Joven. Desde entonces lleva una incesante carrera, siempre acompañada de su característico acordeón.

Su mayor éxito, sin duda, es ‘El baile de los pajaritos’, una canción de origen suizo que se ha bailado en medio mundo. De su faceta más televisiva hay que destacar que María Jesús fue concursante de La Granja, reality de Antena 3 del que fue finalista.

Quique Peinado nace en Madrid en el año 1979 y estudia Periodismo en la Universidad Complutense. Se especializa en información deportiva, especialmente, en baloncesto, una de sus pasiones. Así comienza a trabajar en diversas publicaciones, y en 2010, da el salto a la radio en programas como Yu, no te pierdas nada de Los 40, Lo mejor que te puede pasar, de Melodía FM y A vivir que son dos días, de la Cadena Ser, entre otros. En ellas da rienda a su enorme sentido del humor, lo que le permite abrirse nuevas puertas profesionales.

En 2013 Atresmedia confía en él para estar en el programa Zapeando, donde se repasa la actualidad desde un prisma desenfadado y humorístico. Empieza como guionista, y más tarde, como colaborador. En él permanece hasta el momento, y puntualmente ha ejercido de presentador. En 2017, en Movistar +, lanza el programa Radio Gaga junto a Manuel Burque, donde repasaban la actualidad desde su prisma único y divertido. Este espacio le permitió ganar el Premio Ondas Nacional de Televisión al Mejor programa de actualidad en 2018.

Teresa Baca nace en Sevilla en el año 1985 y a los 16 empieza una trepidante carrera dentro del mundo de la moda. Versace, Armani, Dolce & Gabanna o Fendi son algunas de las marcas para las que ha desfilado a lo largo de todo el mundo.

Además, es periodista y ha trabajado en Televisión Española, el Canal 24 Horas, laSexta, Movistar+, Canal Sur y Marca TV. Más vale tarde, Andalucía Directo, Deportes fin de semana de Atresmedia o Informativos Telecinco son algunos de los programas donde la hemos visto trabajar delante de las cámaras. Igualmente, ha cubierto eventos deportivos como la Copa del Rey de fútbol y la Europa League.

