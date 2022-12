Cambios en 'Sálvame' ante la llegada de los concursos: mantiene cuatro horas, pero la última en Mitele Plus

Las tardes de Telecinco sufrirán una transformación a partir del próximo lunes 19 de diciembre ante el estreno de sus dos nuevos concursos diarios en la franja vespertina: 25 palabras (a partir de las 19:00 horas) y Reacción en cadena (a las 20:00 horas).

Horario que coincide directamente con la programación habitual de Sálvame durante los últimos años, ya que se extiende hasta las 21:00 horas. Aunque todo apuntaba a que el programa de La Fábrica de la tele se iba a reducir a tres horas (tal y como ocurrió con Café con aroma de mujer), esta vez no será del todo así.

La cadena de Fuencarral ha comunicado que el mítico espacio de crónica social tendrá una sesión "extra" cada tarde en Mitele Plus. "Sálvame seguirá su emisión en la plataforma digital de pago de Mediaset a partir de las 19.00 horas. Se convertirá en Sálvame Naranja PLUS y lo podrán seguir todos los suscriptores de Mitele PLUS", anuncian.

[Ion Aramendi, el imparable ascenso del futuro presentador estrella de Telecinco]

El programa se emitirá como cada tarde de lunes a viernes pero, una vez que termine su emisión en Telecinco, pasará a la plataforma de pago de Mediaset, donde terminará a las 20:00 horas. De esta forma, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez contará con un total de cuatro horas.

"Con los mismos colaboradores, actualidad y el espectáculo de siempre. Los fans del programa podrán seguir viéndolo durante una hora más, solo en la plataforma digital de Mediaset", aseguran desde Mediaset.

La parrilla quedará de la siguiente forma: Sálvame comenzará como es habitual a las 16:00 horas y terminará su emisión en abierto a las 19:00. A continuación, Telecinco emitirá 25 palabras y el espacio de La Fábrica saltará a Mitele Plus. Finalmente, Reacción en cadena tomará el relevo a las 20:00 horas y dará paso a Informativos Telecinco.

Con este movimiento, Mediaset sigue intentando explotar su plataforma digital, algo que ya ha hecho en más ocasiones con el estreno en exclusiva de contenidos, como el segundo documental de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, o comenzar la emisión de galas y debates de realities antes de pasar al abierto.

25 palabras, el nuevo concurso que presentará Christian Gálvez, y Reacción en cadena, con Ion Aramendi, se enfrentarán directamente a Y ahora, Sonsoles y Pasapalabra. En concreto, Gálvez se medirá contra Sonsoles, y Aramendi contra Roberto Leal.

Sigue los temas que te interesan