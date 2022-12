Christian Gálvez: "Nos gusta jugar siempre de delantero, pero a veces hay que ser portero y encajar goles"

Telecinco acaba de estrenar sus nuevas tardes con una doble apuesta por los concursos para tratar de hacer frente a Y ahora, Sonsoles y Pasapalabra. Christian Gálvez conduce 25 palabras antes de dar el relevo a Ion Aramendi con Reacción en cadena. Precisamente antes del estreno, Gálvez compartía sensaciones con los medios en un encuentro al que asistió BLUPER.

El que fuera presentador de Pasapalabra presume del potencial de su nuevo formato, que recupera "todo lo que tiene que ver con el juego de palabras". El de Móstoles define el programa como "un homenaje a la lengua española".

En su primer programa, 25 palabras ha conseguido hacer frente a Y ahora Sonsoles, aunque por el momento se le resiste el liderazgo. Sin embargo, esto no es algo que produzca desasosiego al presentador. "Mires por donde mires, la competencia siempre es buena y nos hace mejores a todos", expresa.

Christian Gálvez está al frente de '25 palabras' cada tarde en Telecinco

"Nosotros nos ponemos donde nos dicen", añade el comunicador, que también se pronuncia sobre los intentos fallidos de la cadena en esa franja: "Después de un penalti, es muy fácil decir 'tenía que haber tirado a ese lado'", expresa.

Siguiendo con el símil futbolístico, Christian defiende que aunque en cuestión de estrategias "manda la cadena", su relación no es "dependiente ni esclavista". "Nos gustaría jugar siempre de delantero, pero a veces hay que jugar de medio centro o de portero encajando goles", comenta.

A pesar de ello, sí confiesa que le gustaría que quienes toman las decisiones "tuvieran paciencia" para dejar que este formato se asiente en la parrilla. "Esta es la eterna lucha entre las necesidades de la cadena y del equipo, a veces los tiempos coinciden y a veces no. Trabajamos para cumplir unas expectativas, pero las necesidades pueden cambiar de un tiempo para otro, cada vez todo va mucho más rápido".

El presentador también tiene palabras de cariño para Paolo Vasile ante su marcha de Mediaset España después de tres décadas al frente de la cadena. "Si tengo que agradecerle algo es que durante todo el tiempo que he trabajado en Mediaset, nunca me ha dicho cómo tengo que hacer las cosas", revela. "Solo tengo palabras de gratitud porque me ha dejado ser yo. Y es complicado, porque el hecho de ser uno mismo en televisión puede ser bueno o no, porque te le juegas a una sola carta. (...) A mí en esta cadena nadie me ha dicho cómo tengo que ser", asevera.

Sobre su relación con Patricia Pardo o sus proyectos relacionados con Leonardo Da Vinci, el presentador se muestra algo resentido por el tratamiento de los medios y por las críticas recibidas por parte de algunos historiadores: "Durante este año he descubierto que todo lo que me hace feliz es mejor que se quede de puertas para dentro", sentencia.

