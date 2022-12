10 programas sexistas que no tendrían cabida hoy en día en televisión

El lunes 21 de noviembre saltaba la enésima polémica alrededor del Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero. La nueva campaña con motivo del 25-N señalaba comportamientos machistas que han sido noticia a lo largo de los últimos años, también en los medios de comunicación.

En ella, se señalaba de forma velada a Pablo Motos y a El Hormiguero poniendo como ejemplo una simulación de una entrevista hace años del valenciano con Elsa Pataky donde, según dicho Ministerio, su actitud había sido cuanto menos machista.

Sea o no cierta esta acusación, lo cierto es que la televisión en su larga vida ha sido testigo de momentos de auténtico bochorno que, hoy en día, no le harían ni sombra al programa de Antena 3. Programas que, con toda probabilidad, hoy no pasarían el escrutinio de ningún comité de dirección y cuya sola idea sería desterrada en segundos.

Aunque son muchos los programas que han vivido momentos de auténtica vergüenza sexista, estos han sido los espacios que echando la vista atrás nos han ruborizado por completo. Sí, era la España de otra época. Una televisión donde primaba otro tipo de programas. Pero no dejan de ser formatos desfasados y anacrónicos de los que, en su amplia mayoría, cabe poco enorgullecerse.

Bellezas al agua

Norma Duval, Loreto Valverde y Andoni Ferreño presentaron uno de los programas de más éxito en los inicios de Telecinco. Duró tres temporadas y las chicas en bikini eran su mayor reclamo. Un programa donde los concursantes debían pasar diferentes pruebas e incluso en la sección Beso bajo el agua los concursantes debían besarse sumergidos en una piscina.

Uno para todas

Emitido entre 1995 y 1996 bajo el mando de Goyo González, 200 mujeres en plató debían elegir al chico del verano. Y 12 chicos eran los aspirantes a la victoria. Éstos debían convencer a las mujeres del plató, que mediante un mando electrónico elegían en cada prueba a su favorito.

El gran juego de la oca

Es uno de los grandes clásicos de la televisión y eliminando ciertas partes de este gran espectáculo podría tener cabida hoy en día sin problema. Sin embargo, el concurso de Antena 3 también pecaba de sexismo donde las azafatas y el cuerpo de baile era solamente femenino y con muy poca ropa. El programa las bautizó como las Oquettes. Por no hablar de la prueba donde éstas daban un beso o un tortazo al concursante masculino de rigor.

Noche de fiesta

Los míticos desfiles de bañadores y lencería en pleno mes de noviembre eran típicos en este programa con el que la televisión pública rellenaba sus noches de los sábados. Noche de fiesta también utilizaba chicos musculosos sin apenas ropa y gags sexistas para amenizar la velada.

¡Ay, qué calor!

Basado en el programa italiano Colpo grosso, la Telecinco de la prehistoria adaptó todos los programas sexistas de su mamma italiana para regocijo de los espectadores españoles. Emitido en 1990, las chicas Chin-Chin, es decir, las azafatas del espacio, llegaban a quedarse en topless.

Mujeres y Hombres y Viceversa

El espectáculo de la carne ha estado más vivo que nunca en Mediaset hasta... ¡¡¡2021!!!. Primero en Telecinco y luego en Cuatro, en este dating show presentado por Emma García un grupo de chicas debía tener una cita con un chico y éste elegir a la que más le gustase, y viceversa. De él han salido hasta actuales colaboradores de televisión e influencers. Pese a su buen rendimiento publicitario -por eso lo mantenían en antena durante los últimos años-, es un programa que hoy ni la propia Telecinco rescataría. Dios gracias.

Tutti Frutti

Emitido por Telecinco entre 1990 y 1992, Tutti Frutti era un programa esencialmente de humor y música sin muchas más aspiraciones. Como curiosidad, fue propuesto primero a TVE, pero Javier Solana lo rechazó. En él se hicieron famosas las Mama Chicho, que se convirtieron en la viva imagen de la Telecinco de la época, apodada por algunos críticos del momento como Tele-teta. Bailarines, en su mayoría extranjeras, con poca ropa que clamaban los cielos por su aventura prohibida con un tal Chicho. Y es que, ¿quién no recuerda su pegadizo estribillo 'Mama Chicho me toca, me toca cada vez más…'?

Las Noches de tal y tal

Emitido en 1991 y presentado por el que fuera presidente del Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, y con la por aquel entonces super estrella de culebrones, Jeanette Rodríguez, el programa era un espacio de entrevistas de Gil rodeado siempre de sonrientes chicas en bikini.

Escenas de matrimonio

Escenas de matrimonio era políticamente incorrecto y, por ello, hoy en día no sería posible su emisión en televisión. Sus gags representaban el día a día de tres parejas de tres generaciones diferentes con guiones rebosantes de gordofobia, machismo, sexismo… y demás -ismos que hoy escandalizarían a una sociedad menos tolerante con el humor sin barreras.

Antonio David Flores casi desnudo en Sálvame

Sálvame sí tiene cabida en la televisión y su larga trayectoria lo demuestra, pero es la viva imagen de la incongruencia. Durante una temporada ha tenido la sección Con M de Mujer donde se han criticado aspectos sexistas y reprochables de los propios colaboradores, pero después el programa no se corta en traer de vez en cuando a chicos con poca ropa y cosificar el cuerpo humano con tal de hacer humor y rellenar sus más de cuatro horas de duración. O permitir la presunta homofobia de Rafa Mora frente a Miguel Frigenti, por citar algunos ejemplos.

