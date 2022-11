La marcha de Paolo Vasile, ¿podría acercar el regreso de 'Operación Triunfo' a Telecinco?

El pasado verano, Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol desde 2011, era tajante: "Si OT 2022 no es en RTVE, lo veremos en otro sitio, no vamos a dar el formato por muerto". Rápidamente muchos fueron quienes insinuaron que el regreso del mítico concurso podría tener lugar la próxima temporada.

Sin embargo, ni La 1, ni Telecinco y, ni mucho menos Antena 3, han incluido Operación Triunfo en su catálogo de programas para la actual temporada 2022/2023. ¿Podría regresar en una plataforma? ¿Es un programa demasiado caro para éstas? ¿A qué cadena le vendría mejor tener un formato como OT en su parrilla?

Antena 3 queda descartada. La cadena líder de audiencia asienta su éxito también en un consolidado prime time donde reinan tres grandes formatos de entretenimiento como son La Voz -incluidas sus dos versiones-, Tu cara me suena y Mask Singer. También tiene en su haber Joaquín, El novato y a la espera de estreno El círculo de los famosos, The 1% Club, así como nuevas entregas de Quién quiere ser millonario y Atrapa un millón. También podría unirse Veo cómo cantas si la cadena decide renovarlo por una tercera temporada.

Pese al éxito de la primera edición del Benidorm Fest y a la espera de cómo funcionará la segunda edición en términos de audiencia, y con una aceptable acogida de Dúos Increíbles, La 1 sí podría ser la cadena dónde rescatar OT. Sobre todo, cuando fue la cadena donde nació y donde se han emitido las tres últimas ediciones. Sin embargo, sus audiencias han ido mermando etapa tras etapa.

La novena edición -que supuso el regreso de OT a La 1 tras 13 años y seis desde su última emisión en Telecinco- se emitió entre 2017 y 2018 y fue todo un éxito con más de 2,5M de audiencia media y un 19,7%. La décima bajo enteros, pero consiguió unos resultados que ya hoy quisiera la primera cadena pública, con 2M y un 16,4%. Sin embargo, en 2020, pese al incremento del consumo debido a los confinamientos por la Covid-19, el programa se derrumbaba hasta 1,6M y un 12,2%. Una cifra que evidenciaba el desgaste, de nuevo, de su concurso estrella. Una cifra baja, pero que hoy solo MasterChef es capaz de alcanzar en el prime time de La 1, con permiso del fútbol.

Todo parece indicar que La 1 no quiere OT. Su hueco, en cierta medida, ya lo ocupa el Benidorm Fest como un intento de enganchar a una audiencia, la más joven e interactiva, y que le da totalmente la espalda a la radiotelevisión pública. Aunque La 1 es la que menos pistas ofrece sobre sus próximos grandes formatos -sobre todo por cuestiones políticas y presupuestarias-, parece que OT no entra de momento en sus planes. Aunque, no hay duda, es la opción que más desearían en Gestmusic.

Con Cuatro y laSexta descolgadas como candidatas -por evidentes temas de presupuesto y en el caso de la cadena verde porque no es un formato que vaya con el tipo de programas que emite-, tan solo queda Telecinco. En el caso de la principal cadena de Fuencarral, he aquí varios puntos que es preciso analizar al detalle.

Telecinco necesita un formato potente en prime time

A día de hoy, Telecinco solo tiene un formato potente en prime time. Pese a conseguir con su última edición su mínimo histórico, solo Supervivientes le salva los muebles. Got Talent consiguió el pasado lunes la gala menos vista de la historia con solo un millón de espectadores. Y la continuada emisión, edición tras edición, de La isla de las tentaciones ha hecho que el programa de Sandra Barneda también vaya a firmar su temporada menos vista perdiendo de nuevo audiencia respecto a la última emitida.

Si a eso le sumamos un oscuro regreso para la vuelta de la marca Gran Hermano, el fracaso de Pesadilla en el paraíso, Viernes Deluxe y otras fallidas apuestas de prime time en los últimos tiempos (¿Quién es mi padre?, Volverte a ver, o las últimas ediciones de Mi casa es la tuya y La última cena), Telecinco reza para que la adaptación española de The Bachelorette con Jesús Vázquez funcione.

No son buenos tiempos para la cadena. Una vez entrados ya de lleno en noviembre, Telecinco ha estrenado prácticamente toda la artillería que tenía preparada para la temporada. Mientras que la distancia de dos puntos respecto a Antena 3 no hace otra cosa que consolidarse.

OT con el sello Telecinco -y si es posible con la vuelta de Risto Mejide- que duda cabe que sería la única opción posible hoy en día cara a despertar de la UCI a un formato mítico que vivió años de gloria en Fuencarral, concretamente de 2005 a 2009. Su edición de 2011 con Pilar Rubio fue un fracaso que, de paso, terminó por hacer añicos la relación de la productora con la cadena.

Vasile, Gestmusic y Telecinco: una relación complicada

La relación de Paolo Vasile y Gestmusic no es buena, de hecho, la presencia de la productora -que en su día contó con varios programas en la parrilla de Telecinco- hoy brilla por su ausencia. Todo empezó en 2008 cuando en 2008 Toni Cruz y Josep María Mainat decidieron abandonar sus cargos en Gestmusic tras un movimiento de Telecinco al querer arrebatarles la producción del programa de Javier Sardá, La Tribu.

Éstos llegaron a declarar: "Nuestra decisión de dejar la compañía que fundamos hace más de 20 años se debe al resultado de un deterioro progresivo de nuestras relaciones con Telecinco, que ha culminado en un grave conflicto relacionado con la puesta en marcha del nuevo programa de Javier Sardá".

Telecinco desmintió tales declaraciones, asegurando que la dimisión se debía al fracaso del programa Operación Tony Manero. Sin embargo, tras contar con el apoyo del comité de dirección de Gestmusic, Cruz y Mainat continuaron en sus cargos… hasta 2009 con la expulsión de Risto Mejide como jurado de Operación Triunfo.

Por un lado, la cadena quería continuar teniendo al publicista como jurado, pero los productores decidieron deshacerse de él. Un par de años más tarde, las bajas audiencias de la octava edición de OT acabaron por dinamitar la relación entre ambas partes. Gestmusic llegó a culpabilizar a Pilar Rubio porque "restaba a un programa muy grande" pero tampoco se quedaba muda criticando a Telecinco por hacer coincidir en pantalla dos grandes realities, OT y GH. Fuencarral guardó silencio, pero los rumores sobre el boicoteó de la productora al trabajo de Rubio fueron incesantes.

Mainat llegó a exclamar en Twitter: "¡Cojones! La directora de comunicación de Telecinco nos acusa de misóginos". Mientras que Noemí Galera, directora de casting de la productora hacía lo propio: "Harta de leer gilipolleces en blogs de tres al cuarto".

Vasile encara ahora su recta final en Mediaset. Lo que podría dar cabida a un nuevo baile de productoras, con el regreso de otras tantas que no han llegado a ser ni tan siquiera tenidas en cuenta desde hace años. Y con la incógnita de qué pasara con las dos preferidas por el grupo: La fábrica de la tele y Unicorn Content, participadas además por Mediaset. ¿Podría significar la salida de Vasile, el regreso de OT a la cadena?

