Guerra total entre Jorge Javier y Ana Rosa: los disparos por hacerse con el control de Mediaset

"Ves los editoriales de Ana Rosa Quintana y dan ganas de meterte en un convento para que el apocalipsis te pille en silencio", escribía esta misma semana Jorge Javier Vázquez en su enésimo ataque a su compañera de cadena. "Quiero que se piquen y me lleven a sus programas a promocionar Antes del olvido, mi último libro", justificaba después.

Sin embargo, la realidad es que desde hace ya algún tiempo, concretamente desde los meses de pandemia, los ataques se han incrementado. Ataques que además esconden un combate entre las dos grandes productoras participadas de Mediaset España, Unicorn Content (de la que es propietaria Ana Rosa) y La Fábrica de la Tele, pero también una batalla ideológica.

Y es que no hay que olvidar que Unicorn Contest le ha arrebatado a La Fábrica de la Tele el primer lugar en horas producidas, no solo para Mediaset España, sino para el total de las televisiones en los últimos años. La productora de Ana Rosa lideró el ránking de más horas producidas en televisión en abierto en 2021 con un total de 3.106 horas por las 2.420 horas de La Fábrica.

No obstante, hay que irse mucho atrás en el tiempo para encontrar el origen de este conflicto. Todo se remonta a hace más de una década. Entonces, durante su programa G-20, producido por La Fábrica de la Tele, Risto Mejide no dudó en criticar a la dirección de Telecinco por no dejarle hablar del programa de Ana Rosa Quintana.

"Siempre se me ha permitido hablar de todo. Era la condición que puse. He podido hablar del Papa, de Berlusconi, de Vasile… Salvo de una persona que trabaja en esta casa. Hay alguien para el que teníamos preparado un vídeo que no se emitió. Cada vez que se nombra a cierta compañera de Telecinco tiemblan los cimientos de la cadena. O pones en tu programa el vídeo que me han censurado, o lo pongo yo", retó el publicista.

El polémico vídeo llamaba a Quintana Hello Kitty, por el popular personaje, y hablaba de las distintas facetas como empresaria de la periodista, incluyendo un perfume que sacaría ese otoño. Tal fue la polémica que generó aquel programa que años después, a la hora de comunicar su fichaje tras su paso por Antena 3, Telecinco incluso llegó a obviar este programa del currículum de Mejide.

Pero además, esto hizo que, cómo ha criticado alguna vez el publicista, nunca se hayan promocionado sus proyectos desde los programas de la productora para la que trabaja Quintana. No obstante, nunca hubo ningún tipo de ataque o reproche entre ambos.

El caso Merlos y Rocío Carrasco

Y así llegamos hasta los meses de pandemia con el estallido del culebrón Merlos. Risto Mejide acusó a Cuatro al día (Unicorn Content) de tenderle una emboscada porque en la conexión diaria entre Todo es mentira y el programa de Cuatro, Joaquín Prat le esperó junto a Javier Negre.

"Das paso al siguiente programa y ves que te han tendido una emboscada para ver si generas share. ¿Para qué te tienden una emboscada unos presuntos compañeros? ¿Para ver si rascamos dos o tres puntos mas?", dijo el publicista. "Llevo años en televisión para reconocer cuando hay una emboscada. No pasa nada porque no necesito que nadie me defiende", añadía.

"Sabes que te respeto. Admiro tu profesionalidad, la de todo tu equipo. Ayer no hicimos ninguna encerrona. Teníamos a Negre desde que se desató el Merlos Place, este folletín tan necesario en este escenario de una España confinada. Saludé a Javier Negre y le llamé youtuber como vosotros os referistéis. Recuerdo que fuiste tú el que le apelaste. Desconozco las guerras que tengas. Lo que suceda en tu programa, no tengo ni idea, ni me interesa. Sólo intenté detenerle. Cuando él luego habló, quise desviar la atención sobre un compañero con un contertulio", le contestó Prat.

El asunto terminó así más o menos zanjado. Pero, Jorge Javier Vázquez aprovechó para hablar del affaire del colaborador de Ana Rosa como la descomposición de la derecha mediática y pronunció aquella frase que le persigue desde entonces. "No te voy a dejar hablar para decir tonterías ¡Este programa es de rojos y maricones es lo que hay!", le espetó a Antonio Montero.

Se atisbaba así también un conflicto ideológico entre ambas productoras que llegaría a su punto álgido con la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir. Y es que el relato de Rocío Carrasco abrió un cisma en Telecinco entre La Fábrica de la Tele, productora que firmaba la docuserie, y Unicorn Content, cuyos tertulianos cuestionaron desde el principio la versión de la hija de Rocío Jurado, desde su papel como madre hasta su intento de suicidio.

La escalada de tensión entre ambas productoras se ha extendido desde entonces con ataques tanto de Jorge Javier Vázquez como Carlota Corredera contra los que ellos bautizaron como negacionistas. "Hemos descubierto que los negacionistas se dividen entre los han opinado sin ni siquiera haber visto la serie y los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema, quizá para no darle la razón a Rocío Carrasco", decía la gallega en clara referencia a que El Programa de Ana Rosa había dejado de hablar del tema.

Desde la productora de Ana Rosa se ha defendido con la mejor de las defensas: el silencio. También contratando como colaboradora a Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, y dando espacio a la historia de amor de éste último con la reportera del programa, Marta Riesco.

Desde La Fábrica de la Tele fueron muy criticos con que se diera voz a esta pareja y no dudaron en burlarse de la propia periodista. Algo que llevó a ésta a denunciar que llevaba "dos bajas médicas por el acoso de La Fábrica de la Tele". Una afirmación que hizo estallar a Jorge Javier Vázquez

"Llegados a este punto, creo que la cadena tiene que tomar determinaciones. Si tiene a un presentador que acosa a una redactora, creo que lo mejor es que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas. Buenas tardes, me voy. Continúa, Adela", dijo antes de desaparecer del plató.

Con la marcha de Riesco de El Programa de Ana Rosa, sin tener en emisión ningún testimonio de Rocío Carrasco y con Jorge Javier de vacaciones, la tensión se rebajó. Sin embargo, tras la vuelta del presentador catalán y el inicio de la emisión de En el nombre de Rocío, los ataques han regresado.

Esta semana, sin ir más lejos, el presentador atacaba sin piedad a algunos colaboradores de Ana Rosa. "Me gustará pasar lista de qué gente le sigue defendiendo", decía en referencia a la revelación que había hecho Kiko Hernández sobre el manuscrito oculto de Rocío Jurado sobre Ortega Cano en el que se hablaba de un supuesto maltrato físico ("Son las ocho de la mañana y ya me ha dado la primera hostia").

"Luego aparecen señoras en esta casa diciendo que hay que respetar la trayectoria del maestro. Pues menuda trayectoria. Será de todo, pero respetable, ninguna", decía Jorge Javier imitando a esa señora, que todo haría indicar que es la periodista Beatriz Cortázar.

"¿A quién me refiero? Hay que poner esta cadena una serie determinada de horas para saber a quién me refiero, a una determinada hora nacen los trinkers", concluyó el presentador, refiriéndose a El programa de Ana Rosa.

