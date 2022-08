'Alba' y 'Entrevías' dejan ver las costuras de Netflix: consigue más fenómenos con series de terceros

Como ya sucediera meses atrás con Mentiras y Entrevías, una serie emitida previamente en el abierto en España está consiguiendo triunfar a nivel internacional en Netflix. Se trata de Alba, la ficción de Atresmedia protagonizada por Elena Rivera que lleva varias semanas situada en el top 5 de lo más visto a nivel mundial en la plataforma.

La adaptación de la turca Fatmagül, que ya pudo verse además previamente en ATRESplayer PREMIUM, lleva ya acumuladas casi 150 millones de horas acumuladas, habiendo conseguido incluso alcanzar el número mundial en su segunda semana con 57,7 millones de horas.

Una alegría para la plataforma que, sin embargo, viene a mostrar las costuras de Netflix en España y el problema con el que se está encontrando la compañía en ficción. Y es que, de las ocho series originales que ha estrenado en este 2022, solo Bienvenidos a Edén ha conseguido ser un fenómeno a nivel internacional como Mentiras, Entrevías o Alba.

['Entrevías' sigue arrasando en Netflix y se mantiene como la serie de habla no inglesa más vista]

Tras una gran campaña de marketing, que incluyó una acción en la que fletó un avión lleno de influencers hasta Ibiza, la ficción protagonizada por Amaia Salamanca acumuló más de 140 millones de horas vistas a nivel internacional, solo seis menos que Entrevías (146 millones).

Un éxito global que le ha ayudado a sobrellevar mejor los tropiezos que ha tenido este año con series como Feria: la luz más oscura, Érase una vez... pero ya o Fanático. Tropiezos que, como ya analizamos en BLUPER, no fueron recogidos por la prensa como se recogen los de la televisión en abierto.

Una de las series más caras de Netflix

Paradigmático es el caso de Érase una vez... pero ya no, una de las series con peores críticas negativas que ha recibido una ficción de la plataforma en este país con adjetivos como "casposa", "pesadilla" o "infantiloide".

Como publicamos en exclusiva en este medio, la ficción creada y dirigida por Manolo Caro (Alguien tiene que morir, La casa de las flores) tuvo un coste de dos millones de dólares, unos 1,8 millones de euros.

Esto hacía que la plataforma de streaming pagara casi 11 millones de euros por seis episodios de treinta minutos cada uno. Unas cifras que convierten a la ficción no sólo en una de las más caras de Netflix en España, sino de todo el sector.

Por poner en contexto, la primera serie de Netflix en España, Las chicas del cable, tuvo un coste de 500.000 euros por cada treinta minutos de metraje. Aquella ficción, producida por Bambú Producciones, sigue siendo la serie de la plataforma que ha logrado firmar más capítulos con un total de 42.

Como no podía ser de otra forma, la serie fue un auténtico fracaso en horas vistas tanto en España como a nivel internacional, convirtiéndose así en uno de los grandes fracasos de la plataforma, no solo a nivel visualizaciones sino económico. Unas pérdidas que a día de hoy no puede permitirse teniendo en cuenta el ajuste en costes que está llevando a cabo.

Los antecedentes de 'La casa de papel' y 'Toy Boy'

Este hecho, el de que a nivel internacional triunfen más las series de terceros que las propias, no es novedoso. Hay que recordar que uno de sus grandes éxitos globales, solo superado por El juego del calamar y Stranger Things, es una serie que salió de la factoría de Atresmedia: La casa de papel.

Tampoco podemos olvidarnos de Toy Boy, que tras su fracaso en abierto, logró una segunda vida en Netflix convirtiéndose en fenómeno global durante la pandemia. Un éxito que llevó a la plataforma a dar vida a una segunda temporada, que también triunfó a pesar de su falta de promoción.

De ahí que, aunque la plataforma no se ha pronunciando sobre una posible continuación, todo parece indicar que este nuevo triunfo de la serie le augura una renovación de cara a una tercera y útlima temporada. De momento, según pudo saber BLUPER, el equipo de guionistas ya trabaja en esos capítulos que sí serían los finales.

Y tampoco podemos obviar Perdida y La Valla, de las que incluso se llegó a hablar de posibles continuaciones después de su éxito en la plataforma a nivel internacional.

Sigue los temas que te interesan