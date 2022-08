La oportunidad perdida de Mediaset de hacer una secuela de 'Las Campos' para buscar pareja a Terelu

Sálvame Sandía vive una constante reinvención, y este miércoles le tocó el turno a Terelu de levantar la franja del programa que compite con Pasapalabra. Cuando se anunció el pasado marzo que regresaría a Sálvame como presentadora, muchos daban por sentado que también volvería a ser colaboradora, tal como terminó sucediendo. Pero en la tarde de ayer Terelu cambió de rol y se convirtió en una especie de neotronista, una mujer que a partir de ahora va a buscar el amor a través de la televisión.

Siguiendo la estela de lo que se ha visto recientemente con Carlos Lozano, que ha jugado a una especie de Vivan los novios, Terelu dio una entrevista a este mismo comunicador en los que habló de sus relaciones de amor, de sus sueños, gustos y aspiraciones. “Quiero que no se esté mirando todo el rato lo bueno que está, que acepte que no soy un cuerpo Danone, que no sea mudo, pero tampoco un payaso, que tenga los hijos criados...”, pedía entre otras cosas la hija de María Teresa Campos.

“Que no sea un muermo. Que le guste la calle, los bares y los restaurantes”, solicitaba también. Así que el programa se puso manos a la obra, y a partir de ahora veremos entregas de Sálvame Sandía en las que Terelu buscará el amor. La propuesta tuvo buena acogida, y ya recibió una primera llamada, de un hombre gallego interesado en conocerla. La malagueña le sometió a un pequeño cuarto grado sobre cómo es, si ha tenido pareja o hijos, y el resto, de momento, está por ver.

[Terelu Campos podría perder sus dientes por una enfermedad hereditaria: “Seré como El Risitas”]

La idea de encontrar una pareja a Terelu a través de la televisión es buena, y es una pena que se vaya a utilizar en una franja horaria que no está dando alegrías para Telecinco. Es más, la presentadora de Sálvame se merecería su propio programa en prime time, tipo Terelu busca esposo o Un príncipe para Terelu. O mejor aún, una nueva temporada de Las Campos, en la que la viésemos tener citas, y en la que Carmen Borrego le diese consejos. Un formato, además, que le permitiría a María Teresa Campos volver, aunque fuese de forma puntual, a la televisión, algo que la matriarca lleva pidiendo desde hace ya muchos meses.

Terelu Campos hablando sobre su vida sentimental con Carlos Lozano en 'Sálvame'

Las Campos fue un docu-reality de Telecinco protagonizado por María Teresa Campos y Terelu en un principio, y luego Carmen Borrego se sumó a la aventura en lo que fue su presentación y consagración como personaje televisivo. El programa se vio entre agosto de 2016 y septiembre de 2018, y siguió a esta familia tan conocida en su día a día, en sus viajes o sus reuniones con los amigos.

[Aurah Sin denuncia la “falta de interés” de Terelu Campos para convertirse en drag : “Perjudicó mi trabajo”]

Terelu fue una de las grandes protagonistas de aquel formato, que tuvo 13 entregas divididas en tres bloques. Estaba producido por La Fábrica de la Tele, la misma productora de Sálvame, y dejó grandes momentos que se convirtieron en memes de forma casi automática.

Ahora que Telecinco no pasa por su mejor momento de audiencias, habría sido una buena idea rescatar aquel docu-reality para encontrar el mejor zapato para el pie de Terelu. Las Campos es una marca que todavía permanece viva en el recuerdo de los espectadores, y nos lleva automáticamente hacia una de las eras más divertidas de Telecinco.

Y es que la comunicadora sabe mucho de televisión y nos habría regalado grandes escenas en sus citas. Si Jorge Javier Vázquez llegó a ser tronista de Mujeres y hombres y viceversa, ¿por qué no darle su propio programa a Terelu para encontrar el amor?

Sigue los temas que te interesan