Gema Aldón explota en el 'Deluxe' por las intervenciones de Gloria Camila en 'Ya son las ocho'

Desde que debutara en televisión el pasado mes de mayo, Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, continúa su periplo de declaraciones, portadas y platós de televisión. Según ella, el objetivo es defender la honorabilidad de su madre y los desaires sufridos por ésta tanto por su marido, José Ortega Cano, como por su hija, Gloria Camila.

Esta semana en Viernes Deluxe, Gema Aldón defendió con uñas y dientes a su madre. Y la que peor parte se llevó fue Gloria Camila, la que parece ser su enemiga pública número uno. Aldón fue muy crítica con el papel que ha jugado la hija del torero en el recientemente desaparecido Ya son las ocho.

Cabe recordar que, como colaboradora, Gloria Camila opinaba en cada intervención sobre las noticias, conflictos y rumores en torno a su familia, también sobre su mala relación con la mujer de su padre, Ana María Aldón. Gema confesó que todas las intervenciones de la actriz de Dos vidas, le habían ido enfadado poco a poco. Hasta el punto de enviarle un demoledor un mensaje que dejó al plató del Deluxe con la boca abierta.

“La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda. Sinvergüenza. A mi madre y a mi hermano no les hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás”, leía el presentador, “lo único que ha hecho es ayudarte en todo incluso haciéndote ropa para tu mierda de carrera. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela”.

Pero ahí no acabó todo. Antes de dar por finalizada la entrevista en Viernes Deluxe, Gema Aldón se dirigía a la cámara para mandar un mensaje a la familia Ortega Cano, en especial a Conchi Ortega Cano, hermana del torero: “Estoy cansada que se siente Conchi, se siente el otro, hable el otro y hable el otro… Se acabó hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie de tu familia”. Unas declaraciones que arrancaron los aplausos del público en plató.

Habrá que ver si Gloria Camila responde a Gema Aldón este fin de semana donde participará en el estreno de Ya es verano, el programa que sustituye al recientemente cancelado Viva la vida.

