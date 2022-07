Máximo Huerta dejará de presentar 'Bona Vesprada' en À Punt: "Me he sentido como en casa"

À Punt, la cadena autonómica valenciana, va a sufrir un cambio en los presentadores de su conocido magacín de tarde, Bona Vesprada. Hasta ahora, Máximo Huerta era el encargado de conducir el programa, pero con la nueva temporada que llega el próximo mes de septiembre, no lo hará más.

Según ha anunciado el protagonista, cuando termine sus vacaciones de verano no volverá a estar al frente de este magacín informativo vespertino. Por ello, la cadena ya ha encontrado a su sustituto el también presentador Lluís Cascant, el cual tomará las riendas junto a Ferran Cano y María Fuster, los cuales llevan al frente del formato las últimas semanas.

"Confirmado. En otoño cambio de proyecto en la tele de À Punt. Salgo de Bona Vesprada, donde he sido muy feliz y me he sentido en casa. Ahora sigo con la promoción de "Adiós, pequeño" y MUY PRONTO os contaré la maravilla de programa que presentaré. Gracias", se podía leer en el tuit publicado por el presentador en este jueves 28 de julio. Actualmente, el periodista se encuentra en la gira promocional de su último libro, Adiós, pequeño, que ya ha alcanzado su tercera edición.

Su relevo, Lluís Cascant, es uno de los rostros más conocidos de la cadena, de hecho, la cadena autonómica ha confiado en su profesionalidad en otros muchos programas de À Punt, como El Premi o TàP Zàping. Por ello, ahora será en encargado de conducir una de las grandes apuestas de su parrilla; el magacín de cuatro horas en directo.

Tal y como anuncia el propio periodista, parece que, aunque salga de su actual programa, sí seguirá vinculado a la misma cadena autonómica, aunque será presentando otro formato del cual todavía se desconocen los detalles completos.

Este proyecto significó el regreso del periodista a la televisión pública valenciana. Los inicios de Huerta en la televisión están ligados a Canal 9, casa en la que fue reportero y presentador de diferentes informativos durante tres temporadas, desde 1997 hasta el 2000, año en el que dio el salto definitivo a la televisión nacional.

