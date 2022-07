“Me la sopla”: Mercedes Milá reacciona así a las críticas de Kiko Matamoros en 'Sábado Deluxe'

Kiko Matamoros es uno de los grandes protagonistas de la edición de Supervivientes 2022, tanto por el mayor o menor juego que ha dado en la isla, como por la particular defensa de su juego y las reacciones que provocaba desde España. Su estancia en Honduras le generó muchas críticas, y entre ellas, estaban las de la periodista Mercedes Milá, toda una referencia dentro del universo de los realities. Según Milá, Kiko se merecía la expulsión por muchas razones.

“Sus alardes de cultura, de conocimientos, de superioridad, son desalentadores y espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes”, compartía Milá con sus seguidores en las redes sociales. “Matamoros se está retratando cada día y ya no puede tapar más sus vergüenzas. Había pensado escribir todo esto cuando vi el puente de las emociones y frené en seco. Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos; fue extraordinario”, decía entonces la comunicadora, que luego cambió de opinión. Así dijo que Kiko era “un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie, que lo hace solo tolerable a Jorge Javier y a cuatro más. Yo sí lo he reconocido y por desgracia he tenido que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo”.

Una vez fue expulsado de la competición, Matamoros recogió el guante de Milá, y en su primera entrevista en Viernes Deluxe le pidieron que reaccionase a las palabras de la que fuese presentadora de Gran Hermano. “Podría contar cosas que modificaría la imagen que se tiene de ella. No voy a contestarla, la respeto y la he tenido mucho cariño”, dijo Matamoros en el programa.

Una amenaza velada que a Mercedes Milá parece preocuparle poco. Y es que Socialité ha recogido una breve entrevista que le hizo Europa Press a la presentadora. “Ha habido mucho revuelo también, mucha controversia... Kiko Matamoros te ha respondido”, le decía un reportero a Milá, quien, sin cortarse un pelo, respondía: “¡Me la sopla!”. En ese momento, las personas que había a su alrededor comenzaron a aplaudir y vitorear sus palabras, y ella hacía un signo con la mano de ponerse un punto en la boca. “¿Sigues manteniendo todo lo que has dicho de él?”, volvían a preguntarle, y ella insistía: “Todo, palabra por palabra”.

