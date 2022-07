Emma García se pronuncia sobre la cancelación de 'Viva la vida': “Estoy sensible"

Tan solo falta una semana para que Viva la vida sea cancelado en Telecinco. Tras más de cinco años en antena, el programa que presenta Emma García en las tardes del fin de semana se despedirá de los espectadores el próximo 24 de julio. Y como es habitual, las sensibilidades y las emociones en todo el equipo están a flor de piel. Así pudimos comprobarlo este sábado cuando la popular presentadora entrevistaba a Kiko Matamoros en el que ha sido su regreso al plató tras su experiencia en Supervivientes.

El robinson quiso dedicar unas palabras a Emma que le pillaron por sorpresa: “Te voy a decir una cosa. Me da mucha pena tener que despedirnos, no sé hasta cuándo, ni hasta dónde, pero quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado". La vasca quiso agradecerle el gesto a Matamoros y se pronunció por primera vez sobre sus sensaciones ante el fin de esta etapa profesional: “No me emocionéis, que estoy muy sensible (…) lo estaba diciendo durante la publicidad. Estoy sensible, emocionada. Han sido casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, tanto delante como fuera de las cámaras, con todos los que están en la redacción (…) tengo una esa sensación de 'jo, estoy emocionada'. En cualquier momento me puedo romper, pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero terminar con alegría y con felicidad. Estáis todos emocionados, ¿eh? ¡Qué todavía nos queda!", animaba a los colaboradores allí presentes como Pilar Vidal, José Antonio Avilés, Marina Esnal, Luis Rollán, Terelu Campos e Isabel Rábago.

Poco se sabe sobre el futuro de Emma García en Telecinco a partir de septiembre. En Bluper hemos analizado las claves sobre el futuro incierto de Emma García en Telecinco tras el fin de Viva la vida, sin embargo, tras los últimos movimientos de Telecinco los huecos para la presentadora en la parrilla se agotan. Tras la marcha de Sonsoles Onega a Antena 3, Emma García no pasará a presentar Ya es mediodía, ahora en manos de Joaquín Prat. Tampoco se encargará de Cuatro al día, que será comandado por Ana Terradillos.

No es de extrañar que Telecinco vaya a analizar con lupa los datos del sucesor de Viva la vida, Ya es verano que estará producido por Unicorn Content y presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo. Tras los resultados que este nuevo programa consiga, podría decidirse sobre el posible regreso o no de Emma García a la franja vespertina del fin de semana. O si, por el contrario, la cadena tiene pensando otro formato para ella, tanto en otra franja de su day time o con un formato estelar en horario de máxima audiencia.

