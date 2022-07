Rocío Carrasco habla sin tapujos sobre la salud mental de Raquel Mosquera en ‘Viernes Deluxe’

A estas alturas, nadie espera que haya una reconciliación ni pública ni privada de Rocío Carrasco con Raquel Mosquera, la que fuera su madrastra y mujer de su padre, el boxeador Pedro Carrasco. Desde que la hija de La más grande abriera la caja de pandora con la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, prácticamente la que era su familia más mediática es ahora su `enemigo público´ número uno.

No solo Amador Mohedano, Gloria Camila o Antonio David Flores se han pronunciado criticando a Carrasco, también Raquel Mosquera ha estallado. Lo hizo el fin de semana pasado en Viva la vida, donde ejerce como colaboradora a raíz de la actualidad televisiva que supone las continuas polémicas de este clan familiar.

[¿Debió proteger Telecinco a Raquel Mosquera para evitar momentos como el de ‘Viva la vida’?]

La peluquera no se cortaba un ápice al declarar que cuando Pedro Carrasco murió la relación con su hija era muy mala, “no se hablaba con su hija porque ella le trató muy mal, siempre manipulada por la persona que vive con ella (…) no era lo mismo lo que sentía Pedro por su hija que lo que sentía su hija por Pedro, a Pedro se le rompió el corazón por culpa de su hija, que Dios la perdone". Unas declaraciones que causaron pavor entre los tertulianos del programa e incluso Emma García tuvo que recomendar a Raquel Mosquera que parara porque se podía arrepentir de sus palabras.

Este viernes, Rocío Carrasco fue la invitada estrella de Viernes Deluxe y pudo ver y opinar in situ sobre estas declaraciones,“yo sobre ese vídeo no me quiero pronunciar porque ella no está bien y entonces no voy a decir lo que realmente pienso, creo que no debo, no creo que ella en ese momento no estaba bien de lo suyo".

Aunque éstas no han sido las únicas declaraciones que Rociíto ha dicho sobre Mosquera, llegando a decir que “Raquel es mala, es una persona cruel y manipuladora, no es la Raquel que os quiere hacer creer en televisión". La hija de Rocío Jurado está convencida, como también algunos colaboradores del programa, que Raquel Mosquera supuestamente habría manipulado a Pedro Carrasco por intereses económicos y que el boxeador jamás hubiera vendido exclusivas sobre su vida privada si no fuera por el empeño de la peluquera.

Cabe recordar, que en el pasado Raquel Mosquera ha sufrido diferentes problemas graves de salud mental que no solo han requerido tratamiento. También ingresos y atención profesional especializada.

