Que Kiko Matamoros sea expulsado ante Yulen es uno de los mayores insultos de la televisión

Atónito. Así es. Estoy completamente atónito. ¿Que tenga que ser Kiko Matamoros el eliminado de la noche? ¿Y ante Yulen? Pero ¿qué tipo de broma es esta? No creo recordar nunca antes una situación similar. Para que ustedes entiendan, es como si Belén Esteban hubiera caído ante Fede en GH VIP 3 o que Mila Ximénez hiciera lo propio con Pol en GH VIP 7, o que la mismísima Isabel Pantoja cayera ante Carlos Lozano o Jonathan. Por cierto, ¿qué será de ese chaval del que Oto y Dakota tanto se burlaron en clave cómica e inocente?

Volvamos al tema que nos ocupa y preocupa. ¿Cómo es posible? Sí que recuerdo expulsiones difíciles, injustas… Y es que 22 años de género da para mucho. Sin embargo, lo de anoche tuvo que ser irreal. La situación demostró ser del todo irreverente para el espectador. Entiendo que haya un sector del público que le gusten las carpetas, que así se han denominado milenariamente las parejas surgidas dentro de un reality. Algo que, por otra parte, se ha cargado en gran medida el género en España, pero eso ya es otro debate.

Pero ¿Yulen? No hay concursante más apático, astuto y arribista. ¿Alguien se creyó en serio anoche que Matamoros fuera expulsado cuando las siete u ocho veces anteriores se salvaba el primero? No estoy hablando tampoco de tongo. Simplemente de una tropelía o de una pérdida de criterio. En primer lugar, hablo de tropelía porque fue rara la expulsión Kiko, lo que te sugiere la duda de si no tenía un número de semanas cerrado para concursar. Lo que viene siendo un pack. Es una teoría que también se leyó en redes sociales pero, personalmente, la desecho. Normalmente, si vas con una estancia pactada, suele ser no más allá del ecuador del concurso. No tenía sentido que a escasos 21 días para la final, Kiko fuera expulsado. Si esto hubiera sucedido en la cuarta semana, me encajaría esta teoría. Pero, en la undécima, no.

Por lo que me decanto por la pérdida de criterio. Es así, pero ya desde hace mucho tiempo. El público que vota ha perdido muchísimo criterio. Se evidenció en la primera edición de Secret Story y se ha hecho más evidente en la actual edición de Supervivientes. ¿Han expulsado a Kiko Matamoros por los reprobables y denigrantes comentarios que profirió a Mariana en la pasada gala? Debería de influir, quizás. Pero no debería ser el motivo principal. ¿Con qué legitimidad les diremos a los próximos concursantes de Supervivientes o de Gran Hermano VIP que sean tal y cómo ellos serían en sus vidas diarias si les sancionaremos a la mínima que lo muestren? Absolutamente con ninguna.

¿Que Kiko se ha equivocado? Evidentemente ¿Que Kiko no es perfecto? Como todos. Sin embargo, es innegable que se ha dejado la piel en todos los aspectos en el concurso. De lejos, el mejor concursante de esta edición del concurso más duro de la televisión. Guerrero, cómico y mordaz. Así definiría el paso del colaborador de Sálvame. Se ha entregado de manera incondicional al programa y al público que tanto anhelaba su participación.

Y es que desde que se confirmara su participación, su concurso despertó muchas intrigas y expectaciones. Personalmente creía que lo teníamos de vuelta a la segunda semana. Otra de las cosas que más me han gustado del colaborador es su faceta más gamberra y desenfadada. Ayer fue muy cómico ver a Kiko colocándose en la cabeza un mechón del pelo de Alejandro. Y es que cómo diría Nietzsche: “La potencial intelectual de una persona se mide por las dosis de humor que sea capaz de utilizar”.

Como un auténtico animal televisivo, Kiko ha sabido captar absolutamente todos los movimientos de su alrededor. Ha movido la isla como nadie. Ha conseguido que no nos durmiéramos en vivo en las galas e inolvidable será su tándem cómico con Ana Luque. Pese a que no está todo perdido, no es muy halagüeño que Kiko se dispute la expulsión definitiva con Marta Peñate. Aunque yo sí apuesto por la continuidad del colaborador en el concurso. Y más cuando la reunificación será inminente y la cuenta atrás para la final ya ha arrancado. Así que un último empujón y que el esfuerzo y dedicación de Kiko sean recompensados. En todo caso, gracias Kiko. Por tu entrega y valentía. Estoy convencido que tu amiga y compañera Mila Ximénez habrá disfrutado inmensamente y orgullosa con tu concurso. Gracias, por todo.

