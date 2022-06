Kiko Hernández, sobre 'Sálvame': "Si no tuviéramos ese punto de maldad, estaríamos en casa"

Parece que las lágrimas que Lydia Lozano derrochó en la tarde de este martes en el plató de Sálvame han servido para catapultar a lo más alto al programa vespertino de La Fábrica de la Tele, y es que mientras la periodista pasaba un mal trago en el estudio, Sálvame Limón firmó un 12% de cuota de pantalla, una de las más altas de los últimos meses.

Estos buenos datos los ha querido transmitir María Patiño, que hoy se encuentra junto a Adela González, al frente del programa. "La maldad funciona, me di cuenta ayer, porque ayer subisteis a un 12%", comentaba entre risas.

Ante este comentario, Kiko Hernández no dudó en llevarse los méritos, asegurando que "de eso se trata, de hacer un programa de televisión". Cabe recordar que el berrinche de Lydia venía a raíz de un comentario que pronunció sobre ella. "Dijiste que te daba pereza ir al funeral de Jesús Mariñas", le reprochaba el exparticipante de Gran Hermano a su compañera.

[Kiko Hernández 'amenaza' con irse de 'Sálvame' tras un comentario de Jorge Javier sobre su rendimiento]

Patiño continuaba haciendo hincapié en esta forma de hacer televisión, algo que le recuerda a Kiko Matamoros. "También se le aplauden las trampas a Matamoros, y parece que eso funciona".

Pero Gema López salía en defensa de Lozano, que hoy no se encontraba en el plató de Telecinco. "Para mí la maldad es contarlo como lo contaste tu ayer, que te puse verde desde mi casa, que lo sepas. No me gustó nada", apuntaba hacia el comportamiento de Hernández.

Algo que no le parecía muy bien a su compañero, que no dudaba en reprocharle a López que esa forma de actuar, "es algo que llevamos haciendo durante trece años". "Cuando te pregunten que si quieres venir, di que no, que hay gente muy mala", sentenciaba Hernández. "No, no, esa es una forma de actuar que llevas haciendo tú, a los demás no nos hace falta, yo llevo 25 años sin hacerlo", respondía la periodista.

[Kiko Hernández vuelve a cargar contra Alejandra Rubio en 'Sálvame': "No sabes lo que estás diciendo"]

En ese momento, Hernández aseguraba que lo que le "importa" es lo que le guste al público, y que para él, la maldad es lo que triunfa. "A mí lo que me importa es lo que le guste al público, y ayer batimos récord en el Limón. Si no tuviéramos ese punto de maldad, a lo mejor llevábamos ocho años en casa comiéndonos los mocos".

Sigue los temas que te interesan