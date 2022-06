Excéntricas, poderosas y amantes del lujo: descubre a las protagonistas de 'The Real Housewives of Dubai'

La plataforma de reality shows bajo demanda Hayu estrenó el pasado 2 de junio The Real Housewives of Dubai, la nueva versión internacional del exitoso formato con las amas de casa más famosas del mundo. Tras el lanzamiento de The Real Housewives of Atlanta y The Real Housewives of Beverly Hills en mayo, en esta nueva temporada el espectador podrá ser testigo de las opulentas y exageradas aventuras de Nina Ali, Chanel Ayan, Caroline Brooks, la Dra Sara Al Madani, Lesa Milan y de la aclamada Caroline Stanbury.

Dubai se ha convertido en el undécimo escenario de The Real Housewives, donde tendrán lugar las aventuras de un poderoso grupo de mujeres que dirigen imperios empresariales y se desenvuelven con destreza en una escena social de lo más exclusiva.

Las protagonistas del reality vivirán experiencias de lo más extravagantes como organizar el evento nupcial del año o cenar en la montaña con vistas a un valle de 1.000 camellos. Pero las tensiones no tardan en aparecer y amenazar las amistades de siempre, llevando al grupo a un punto de ebullición que elevará todavía más la temperatura de la ciudad emiratí.

Así son las 'Real Housewives of Dubai'

1. Nina Ali

Nacida en el Líbano y criada en Texas, es una creadora de contenidos lifestyle que se mudó, junto a su marido Munaf, a Dubái en 2011. Tras enfrentarse a importantes retos durante su infancia, Nina valora la autenticidad y se enorgullece de ser "auténtica", especialmente cuando se trata de criar a sus tres hijos. Aunque apoya los lucrativos negocios de su esposo, deben decidir si los áticos y los chófers merecen muchos sacrificios.

2. Chanel Ayan

Chanel Ayan.

Se convirtió en la primera supermodelo negra de Dubai, es una glamurosa socialité conocida por su elegancia y su envidiable estilo. Experta en moda y belleza, Chanel es una boss dentro y fuera de la pasarela. Mientras dirige su exitosa agencia de talentos, compagina la maternidad con un esperado lanzamiento de productos de maquillaje y cuidado de la piel. Cuando Chanel se enfrenta a los demonios de su pasado y de su presente, se da cuenta de que no puede “esconderse” detrás de su mundo de alta costura durante mucho tiempo.

3. Caroline Brooks

Caroline Brooks.

Nacida en Boston, es una orgullosa estadounidense de primera generación y afrolatina con grandes ambiciones en el mundo de los negocios. Con el apodo de Caroline DXB, es muy conocida en el mundo inmobiliario de Dubai y sueña con abrir un spa inclusivo. Es una mujer hecha a sí misma que utilizará cualquier conexión -incluida la de su ex marido- para cimentar su futuro y el de su hijo.

4. Dra Sara Al Madani

Sara Al Madani.

Nacida y criada en los Emiratos Árabes Unidos, esta 'housewife' está a caballo entre dos mundos: el moderno y el tradicional. Tras poner en marcha su primer negocio con tan solo 15 años, Sara se ha convertido en una prolífica oradora e inspiración para las mujeres jóvenes de la región. A pesar de todo su éxito, esta madre de un hijo, divorciada dos veces, está decidida a encontrar lo único que falta en su vida: el amor.

5. Lesa Milan

Lesa Milan.

Originaria de Jamaica, Lesa vive sus sueños en Dubai como diseñadora de moda de éxito, esposa abnegada y madre amorosa de tres hijos. Reina de su hogar, Lesa es ferozmente leal y pone a la familia por encima de todo. La exganadora de Miss Jamaica está orgullosa de su lujosa línea de moda premamá Mina Roe, pero teme que el éxito de su marca pueda ir en detrimento de su vida personal.

6. Caroline Stanbury

Caroline Stanbury.

Estilista convertida en estrella de realities gracias a la antigua serie de Bravo ‘Ladies of London’. Caroline Stanbury vuelve a la cadena con nuevos logros, ya que se ha convertido en embajadora de una marca de lujo y presentadora del popular podcast sobre relaciones Divorced Not Dead. Tras su ruptura, la madre de tres hijos encontró la felicidad en Dubai con el exfutbolista del Real Madrid Sergio Carallo. Sin embargo, casarse con alguien mucho más joven conlleva algunos retos, especialmente con el tema de ampliar su familia.

