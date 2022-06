El gran susto que llevó a Kiko Jiménez al hospital: "Me arrastré buscando un lecho de muerte"

Kiko Jiménez ha vivido una angustiosa situación por la que ha acabado ingresado en el hospital. El novio de Sofía Suescun se despertó en medio de la noche con un fuerte dolor de pecho y sin poder respirar, algo que ha relatado en Socialité tras recibir el alta.

"Sentí que me moría, me faltaba el aire y casi me desvanecía", comenta el colaborador de Sálvame, que asegura que le dolía todo el cuerpo y apenas podía moverse, por lo que se fue arrastrando por la casa. "Buscaba un lecho de muerte", afirma.

Carmina, madre del joven, también ha contado al programa de María Patiño cómo vivió ese "susto de muerte". "Yo creía que se me moría en mis brazos. (...) Entre tres o cuatro no podíamos con él", relata, aún compungida.

Tras su paso por el centro hospitalario y ya recuperado, Kiko Jiménez contó en su perfil de Instagram los detalles de este desagradable episodio. "Ayer fue un día muy especial, llevaba sin ver a mis abuelos y a mis titos más de 2 años. Vinieron a casa y disfrutamos mucho todos juntos comiéndonos unos caracoles buenísimos de mi tierra. Fue un pico muy alto de felicidad, de risas y de buen rollo. Por la tarde estuve trabajando y me encontraba nervioso de saber que ya estaban todos en casa esperándome, tenía muchas ganas de llegar", escribe.

Kiko Jiménez ha relatado el gran susto por el que acabó ingresado en el hospital. RRSS

"Nos fuimos a dormir a las 2, sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que seguramente fue provocado por la emoción y los nervios", prosigue el extronista. "No podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento. Es muy duro solo recordarlo, gracias por la preocupación y gracias a los sanitarios que vinieron lo antes posible y me atendieron muy bien".

Sofía Suescun, por su parte, también quiso tranquilizar a sus seguidores. "Ya está bien, lo peor ha sido el susto, porque le han hecho miles de pruebas y todo está bien. Creen que ha sido algo emocional/ansiedad… Yo creo que se le ha acumulado todo (estuvo toda la mañana con jaleo, luego llegó su familia, que llevaba mucho tiempo sin ver, se tuvo que ir corriendo a la tele…", explica la influencer.

La de Pamplona no estaba con Kiko en el momento del susto y se enteró cuando su novio ya estaba en el hospital realizándose todo tipo de pruebas. "Y a todo esto yo con el móvil en modo avión sin enterarme de nada. Casi me quedo sin novio, han venido dos ambulancias y todo, porque él sentía que se moría, sin poder respirar… Me da algo si veo esa situación", ha relatado en sus stories.

