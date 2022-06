María Patiño pide perdón en ‘Socialité’ por tratar la amenaza de suicidio de una famosa

El programa Socialité trató este domingo 12 de junio diversos temas, como un problema de salud que habría sufrido Kiko Jiménez en la madrugada del sábado, o algunas novedades alrededor de la separación de Gerard Piqué y la cantante Shakira. Sin embargo, lo que más ha dado que hablar es un controvertido contenido en el que una persona famosa, conocida por todos, habría llamado al programa desesperada y con la amenaza de quitarse la vida si no recibía ayuda.

Así, el programa mostró cómo una de sus redactoras, Miriam Muñoz, hablaba con esa persona famosa a través del teléfono. “Entiendo que estás fatal, pero, por favor, no hagas ninguna locura. Estate muy tranquila, vamos a intentar ayudarte en todo lo que podamos. No, por favor, no me digas esto”, le decía a esa celebridad, cuya identidad de mantuvo en secreto a lo largo de todo el programa.

“Mi compañera Miriam está hablando con alguien muy conocido que nos está pidiendo ayuda. Vamos a dejar... Todos ustedes saben quién es”, explicaba en ese sentido María Patiño, que daba detalles como que esa persona “lo está pasando fatal. Piensa en cosas terribles y vamos a intentar ayudarla porque se me echa a llorar y no puede ni hablar”.

Así, esta amenaza de suicidio se convirtió en una pelota de juego, y la conexión cambiaba entre la redacción con Miriam hablando con el famoso y María Patiño desde el plató. “Que se tranquilice, que es un tema muy serio con el que no se puede jugar. Aquí me voy a quedar. No se puede jugar con este tipo de historias. Estamos aquí para ayudarle, pero que tenga mucha prudencia a la hora de hablar de determinadas cosas, porque estamos en un programa que ve mucha gente. Es un tema serio y muy grave”, aseguraba María Patiño.

“Esta persona estaba muy, muy nerviosa. Es verdad que ha empezado a decir un montón de cosas y yo no he sabido cómo reaccionar muy bien. Tengo que decir que esta persona, muy famosa, ya está más tranquila. La situación que está viviendo es muy delicada. Nos pide que la ayudemos”, le explicaba entonces la redactora del programa de Telecinco.

Patiño hablaba de asunto como algo serio, pero en las redes sociales los espectadores le daban la vuelta a la tortilla y criticaban que se estuviese cebando una información relacionada con el suicidio.

La frivolidad de @telecincoes se supera cada día ,en España al año hay unos 80.000 intentos de suicidio y estos cafres de @mediasetcom buscan ganar audiencia con el cebo de un supuesto famoso que llama al programa para quitarse la vida. #repugnante #socialite @fomentogob pic.twitter.com/2LoESSpQCf — ((( Armando Lanzarote)))🇮🇨🌻 (@armandolanzarot) June 12, 2022

Socialite hoy: ceban que una famosa esta al borde de quitarse la vida. Terminan el programa sin darla voz, diciendo que lo mas importante es la audiencia. 1 de 2: o niegan la ayuda a una persona en esas condiciones, o es todo mentira como siempre. #socialite #MariaPatiño — Conchi Marticorena (@yolaika45) June 12, 2022

Dicen que no lo van emitir y piden disculpas es para que les cierren el programa — Z🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@LolitaZulay2) June 12, 2022

Por ello, antes de acabar el programa, María Patiño se tomó unos minutos para pedir perdón por todo lo ofrecido en el programa. “No quiero jugar con esta situación de nervios, insisto, con determinadas situaciones que por desgracia se viven. Pido disculpas desde aquí, en nombre de todo el equipo, porque una cosa es que una persona esté pasando un mal momento y otra que se juegue con la intención de poder hacer algo grave y atentar contra su propia vida. Y, como no somos partidarios de jugar con este tipo de situaciones, vuelvo a pedir disculpas. Han sido cuestiones del directo”, dijo la presentadora.

Y añadía, antes de poner el punto final a la entrega número 570 de Socialité: “Son momentos que a veces no saben cómo gestionarse, pero vamos a dejarlo en que una mujer está pasando una situación delicada y ahí se va a quedar. No quiero ir más allá, porque no existe más allá. Ustedes son lo más importante. Perdón, ha sido una mala gestión del directo”.

