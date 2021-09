María Patiño a Kiko Jiménez en ‘Sálvame’: “Lo único que sabes es posar en Instagram desnudo”

Cada miércoles las revistas del corazón llenan los kioskos de nuevas noticias. Y esta semana muchos se han sorprendido al ver a Kiko Jiménez y Sofía Suescun diciendo que saben muchas cosas de Belén Esteban. Como era de esperar, en Sálvame esta entrevista ha sido comentada y analizada con Kiko y Belén en el plató. “Tenemos mucha información, conozco a muchos compañeros de trabajo de Miguel”, advertía Kiko, sobre el esposo de su compañera.

La princesa del pueblo se mostró muy irónica con su compañero. “Te quiero dar un mensaje de mi marido y mío, te doy las gracias porque ni mi marido ni yo hemos tenido narices: tenemos un matrimonio de mierda, la vida nos va muy mal, quedamos a comer con quien nos da la gana porque él hace su vida y yo la mía. Y Kiko y Sofía gracias forever porque gracias a vosotros toda España sabe que mi matrimonio no vale para nada”, decía Belén.

Kiko también había hablado de cómo cree que hay una mano negra que intenta dañar a su novia, Sofía Suescun, y que eso le provoca miedos. Como Belén y María Patiño no se tomaban esto en serio, Kiko las tachó de “dos basuras”.

Entonces María Patiño se encendió. “Te voy a decir una cosa, todavía no ha habido nadie que me amenace a mí en un plató de televisión. A mí ni mierda de mi vida, ni nada. ¿De acuerdo? Porque tú eras un niñato que no sabías lo que hacías mientras yo estaba currando y estudiando, ¿vale?”, le decía.

La gallega fue muy dura con Jiménez, diciendo que ella no tiene “una suegra desquiciada que va por los platós, ni tengo una chica que dice que es influencer y tiene que hablar de los compañeros, posando en una revista, basándose en una mentira”. “Un niñato no me amenaza” le decía después, llamándole también “pandillero”. “Pandillera serás tú llamándome niñato”, protestaba Kiko Jiménez. “Ya está bien, que un machista como tú que lo han aceptado en una cadena en la que no tendría que estar. Basta ya, basta ya”, seguía Patiño, que también criticó la forma de trabajar de Kiko.

“Lo que haces es meterte en Twitter y te crees que ves vídeos, que no tienes ni idea de nada, que te han dado muchas alas. Que lo único que sabes es posar en Instagram desnudo, que estoy ya harta”, reprochaba, en referencia a las numerosas fotos ligero de ropa que Kiko suele compartir con sus seguidores.

-María Patiño a Kiko Jiménez: “Lo único que sabes hacer es posar en instagram desnudo” #yoveosalvame pic.twitter.com/i3uxPvHAbo — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 15, 2021

