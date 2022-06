La vez que 'Cuéntame' sí sufrió censura: se retiró una frase de Imanol Arias sobre delitos fiscales

Imanol Arias ha hecho saltar por los aires las negociaciones para darle un final digno a Cuéntame cómo pasó después de que realizara unas incendiarias declaraciones en las que acusaba a una consejera socialista de RTVE de querer censurar la ficción y atacaba a los trabajadores de la Corporación.

"Yo siempre dije que no se podía justificar quitar la publicidad de una televisión pública porque la cogen las privadas para quedarse con todo el pastel. Tiene cada vez menos espectadores, tiene 1.700 millones de presupuesto y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran", decía el actor en una entrevista al programa La Kapital, de Telebilbao.

"Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán; alguien del Consejo de Administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo ‘hay que cortar la cabeza a estos porque empiezan a contar una historia que es muy mala para el PSOE’", sentenciaba el invitado.

[Lo que se juega Imanol Arias con el final de 'Cuéntame cómo pasó': un millón de euros por temporada]

Unas declaraciones que eran tachadas por la productora de la serie, Ganga Producciones, de "falsas, disparatadas e irresponsables". "Nos sentimos abochornados por ellas. Nuestro respeto es absoluto hacia todos los miembros del Consejo de Administración de RTVE y sus decisiones, respeto que se extiende hacia todos los profesionales de la casa.

"Una vez más, tenemos que reiterar que nunca hemos recibido consignas por parte de RTVE, y agradecer la libertad que siempre ha ofrecido a los autores e intérpretes de esta obra televisiva. Esta productora lleva veinte años trabajando codo con codo TVE y nos enorgullece todo lo que hemos conseguido junto a base de trabajo sólido y continuado por ambas partes", explicaba la productora el pasado viernes.

Tanto es así que, justo cuando aparecieron las informaciones sobre posibles delitos fiscales por parte de Arias, Ana Duato y la propia productora, se les permitió hacer desaparecer una frase en la que Antonio Alcántara (Arias) hacía una mención a un dinero en Suiza.

En concreto fue en el capítulo 19, el último de la temporada 17, titulado Las bodas de cristal. En este episodio, San Genaro se vestía de gala para la celebración de la doble boda de Inés - José Ignacio y Antonio - Mercedes, quienes habían decidido renovar sus votos después de 37 años casados.

[Imanol Arias carga contra los guionistas de 'Cuéntame' por separarle de Merche]

En un momento dado del episodio, José Ignacio Vega desaparece de la boda y Antonio, que sospecha algo, no duda en seguir a su recién estrenado yerno. Es entonces cuando descubre que el empresario esconde algo turbio. "¡A este desgraciado lo persigue la policía!", le dice a su hermano Miguel cuando le encuentra pegando a José Ignacio.

"Tengo que llevarme a Oriol y a Inés de aquí ahora mismo. A Miami", le dice entonces Vega. "¡Tú no te llevas a mi hija y a mi nieto a ninguna parte! ¡Por encima de mi cadáver", le espeta Antonio, que sufre un vahído haciendo saltar las alarmas de un posible nuevo infarto.

Su hermano Miguel y su hijo Carlos Alcántara se llevan entonces a Antonio al bar del Bistrot para que el patriarca se recupere y es justo ahí, en esa siguiente secuencia, en la que el personaje interpretado por Arias hacía una mención a un dinero que tiene José Ignacio en Suiza.

Antonio Alcántara descubre que su yerno ha estafado a Hacienda Juan M. Fdez

José Ignacio -interpretado por el tristemente fallecido Jordi Rebellón- conseguiría escapar, pero finalmente sería arrestado por la Policía e ingresaría en la cárcel por sus deudas con Hacienda, lo que anulaba su matrimonio con Inés. Esta trama se basaba curiosamente en unos sucesos reales que ocurrieron en febrero de 1985: un escándalo de evasión de divisas que sacudió a la alta sociedad española.

Entonces, el juez de Delitos Monetarios, Luis Lerga, decretó el ingreso en prisión del abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Eduardo García de Enterría, el diplomático Francisco Javier Palazón, la princesa Maria Teresa 'Tessa' de Baviera, o el conde de Gamazo por evadir miles de millones de pesetas.

Como decimos, en aquellas fechas el futuro de Cuéntame cómo pasó pendía de un hilo después de que EL ESPAÑOL publicara que tanto Arias como Duato, como la productora de la ficción, Ganga Producciones, estaban siendo investigados por un presunto fraude fiscal. Según se informó, los dos actores habrían utilizado un entramado para evitar tributar en España todos sus ingresos de la serie de televisión.

Según publicó EFE en marzo de 2020, la Fiscalía Anticorrupción había pedido 32 años de cárcel para Duato y 27 años para su compañero de reparto por los presuntos delitos fiscales. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de 66 folios, la cuota defraudada por Arias en concepto de IRPF en los ejercicios de 2009 a 2015 fue de 2,7 millones, mientras que en el caso de Duato las cantidades defraudadas entre 2010 y 2017 alcanzaron 1,9 millones, de los que ha devuelto a Hacienda 838.000 euros.

Merche se enfrenta a una inspección de Trabajo

Ana Duato es Mercedes Alcántara.

Curiosamente, tres años después de estos hechos, los guionistas de la serie quisieron enfrentar a Duato a una inspección de Trabajo en su taller de costura. "Soy consciente de que las cosas no están en orden. Pero esto comenzó siendo casi una obra social. Estas mujeres tuvieron que huir de sus casas por temas de maltrato", se justificaba Mercedes Alcántara por tener en su empresa empleadas sin contrato.

"Eso no justifica que no tengan contrato", le aclaraba el inspector. "Empezamos hace pocos meses. Llegamos al acuerdo de que si las cosas iban bien, les regularizaría la situación. Créame que no ha habido mala fe. Le juro que ya tenía apalabrado un gestor para poner todo en orden (...) Me pilla además en medio de mi divorcio", se justificaba Mercedes.

"Le va a caer una sanción. Tener trabajadores sin estar dado de alta es una infracción muy grave", le explicaba el inspector. "¿Me va a caer una multa?", preguntaba la por entonces exmujer de Antonio. "Mínimo son 50.000 pesetas (300 euros) y máximo medio millón de pesetas (3.000 euros)".

Sigue los temas que te interesan