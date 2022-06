Jorge Bárcenas rompe a llorar en su primera entrevista en televisión en 'Viva la vida'

Jorge Bárcenas ha concedido su primera entrevista televisiva este fin de semana en Viva la vida. El exnovio de Victoria Federica ha charlado durante casi una hora con el colaborador José Antonio Avilés, una conversación en la que ha hablado de diferentes aspectos de su vida personal y hasta ha llegado a emocionarse ante las cámaras.

El DJ ha confesado que su salto al foco mediático le abrumó, pues desde pequeño soñaba con dedicarse a la música y comenzó a pinchar siendo aún menor de edad, por lo que pasar a ser para todos "el novio de Victoria Federica" le costó más de un disgusto. "Los medios de comunicación creo que a veces deberían contrastar sus informaciones. Cuando llevas desde los 16 años dedicándote plenamente a esto y que se diga que esta persona de la noche a la mañana es artista sin pinchar bien, a nadie le gusta que le desprestigien sin conocimiento".

"En ningún momento pienso que haya cambiado mi manera de ser ni de pensar" aclara el joven, que asegura que lo que menos le gusta de su exposición mediática es que su entorno lo pase mal por el interés de los periodistas y paparazzis.

El exnovio de Victoria Federica no ha podido contener la emoción al hablar de la persona más importante de su vida: su madre. "Mi madre me ha ayudado mucho siempre, me ha apoyado incondicionalmente y eso es algo superimportante, está ahí siempre", expresa con la voz rota, asintiendo entre lágrimas y sin poder hablar ante la pregunta de si siempre que ha levantado el teléfono la ha tenido al otro lado.

Pese a que no ha querido referirse directamente a la hija de la infanta Elena, Bárcenas ha confesado que se considera muy romántico y detallista con sus parejas y que guarda buena relación con las personas que han sido importantes en su vida. Además, afirma que por su trabajo no tiene tiempo para pensar en lo que ha dejado atrás ni para recrearse en el rencor. "La gente se puede equivocar, hay que perdonar y ser mejor persona cada día".

Sobre si actualmente tiene pareja, el DJ se limita a contestar que tiene "el corazón centrado" y "contento".

