Lo que se juega Imanol Arias con el final de 'Cuéntame cómo pasó': un millón de euros por temporada

Hace ahora mes y medio, después de que BLUPER anunciara en exclusiva que RTVE no renovaría más Cuéntame cómo pasó y que estudiaba despedirla con una tv-movie o una temporada corta, Imanol Arias comentaba que "nada de lo que oigáis va a suceder tal y como lo oís".

Sin embargo, ahora ha reconocido que efectivamente la radiotelevisión pública está trabajando en darle un final a la longeva serie de Ganga Producciones, a la vez que ha aprovechado para dar un ultimátum a la dirección de la cadena. "Ya he terminado Cuéntame. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao".

Asimismo, el actor ha señalado al presunto culpable de esta cancelación. "Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán; alguien del Consejo de Administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo ‘hay que cortar la cabeza a estos porque empiezan a contar una historia que es muy mala para el PSOE’.

"Así fue, y a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya, ya he estado veinte años", continuó diciendo el leonés, que además no dudó en atacar a los trabajadores de la pública, a algunos de los cuáles acusó de "no hacer nada".

Nada de esto es así. Y no sólo porque la productora de la serie haya mandado un comunicado a los medios tachando las declaraciones de Arias de "falsas, disparatadas e irresponsables". Y es que, primeramente los consejeros de RTVE no tienen ningún sueldo. Tras el cambio en la ley en 2012, los miembros del Consejo de Administración de la Corporación sólo ingresan una cantidad en concepto de dietas por asistir a las reuniones del Consejo. Estas retribuciones estarían cifradas entre 600 y 800 euros por reunión y suele producirse una al mes.

El que sí tiene un suculento sueldo por su trabajo en la serie es el propio Imanol. El caché del actor y de Ana Duato está cifrado en 57.054 euros por capítulo, según se desprende de la información facilitada por RTVE a través de Transparencia. Teniendo en cuenta que cada temporada suele tener de media unos 20 capítulos, ambos se embolsarían al año casi un millón de euros. Arias y Duato llegaron incluso a cobrar 54.000 euros en la temporada 15.

En este punto hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción había pedido 32 años de cárcel para Duato y 27 años para su compañero de reparto por los delitos fiscales cometidos a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria para evitar tributar en España todos sus ingresos de la serie.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de 66 folios, la cuota defraudada por Imanol Arias en concepto de IRPF en los ejercicios de 2009 a 2015 fue de 2,7 millones, mientras que en el caso de Duato las cantidades defraudadas entre 2010 y 2017 alcanzaron 1,9 millones, de los que ha devuelto a Hacienda 838.000 euros.

"Yo tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según Hacienda. Por lo tanto no debo nada de dinero (...) Me van a castigar como a un niño malo. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo porque me parece que no hay materia", decía Arias el pasado octubre en El Hormiguero.

Teorías conspiranoicas

Pablo Rivero es Toni Alcántara.

Pero, además, RTVE no va a cancelar Cuéntame por ninguna teoría conspiranoica. A parte de que la serie ha hecho crítica contra el PSOE, abordando la trama de los GAL (Toni Alcántara se vio obligado a abandonar España por las amenazas), la caída de la popularidad de Felipe González o la corrupción de Luis Roldán, las razones de su cancelación están en sus datos.

Como ya publicamos en BLUPER, cuando se firmó la actual temporada, se planteó renovar la serie para dos nuevas temporadas y así ponerle fin. Sin embargo, los datos no lo aconsejaban y se optó por sólo una nueva temporada.

Ahora, con la caída hasta sus peores registros históricos de la ficción, llegando a caer esta temporada algunos capítulos por debajo del millón de espectadores, en RTVE han entendido que es hora de dejar marchar a una de las series más importantes de nuestra televisión. Eso sí, la idea que baraja la dirección de la Corporación es poder darle un final a la altura a la serie con una tv-movie o una temporada corta.

El problema está en que esta noticia no se supo comunicar de manera correcta por parte de la dirección de RTVE a la productora y al equipo de la serie, lo que ha terminado generando cierta indignación. No hay que olvidar que la Corporación estuvo durante más de cinco meses sin un director de Ficción tras el cese de Fernando López Puig.

Las declaraciones de Arias no hacen sino echar más leña al fuego para una renovación ya de por sí complicada. Y es que no es solo que el actor haya mentido sobre los consejeros de RTVE y las razones de la cancelación, sino que ha atacado duramente a los trabajadores de la casa.

La intención de la cadena pública sigue siendo darle un final digno a Cuéntame ya que se ha convertido por méritos propios la mejor serie de la historia de nuestra televisión y, por ende, en un bien cultural de nuestro país. Ahora solo falta que ambas parte, cadena y productora, pongan lo mejor de sí mismos para darle ese merecido final.

