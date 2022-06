Lydia Lozano no se corta y critica a 'Sálvame' y a todos sus compañeros: "Ya no sé cuántas presentadoras hay"

Lydia Lozano acudía este miércoles ocho de junio a la inauguración de una tienda de ropa en Gijón, pero durante este evento concedía una entrevista en la que no dejaba en muy buen lugar a todos sus compañeros de programa e incluso criticaba los últimos cambios que está experimentando el programa de La Fábrica de la Tele.

"Has pegado una buena 'rajada'", comenzaba Adela González antes de introducir los totales de su compañera. En ese momento, una eufórica Lydia Lozano aparecía en pantalla respondiendo sin cortarse a las preguntas que le planteaban en relación con el aumento de presentadoras en el plató, y es que desde la llegada de Adela González, los jueves y viernes son María Patiño, Terelu Campos y la vasca las que presentan Sálvame.

"Hay ahora jueves y viernes tres presentadoras, los lunes dos presentadores, pero si Jorge Javier está malo nos quedamos con un presentador. Yo la verdad que voy un poco de visita, si es que yo llego a Sálvame y digo: '¿Quién presenta hoy? ¿En qué silla me siento?'. Es como cuando vas a una cena y no sabes quién va a la cena ni donde te tienes que sentar", afirmaba muy segura de sí misma.

Pero lejos de opinar solo sobre las presentadoras, ahora la periodista criticaba los recientes cambios que está sufriendo el formato. "Ahora me parece todo como mucho más serio, me van a echar al final... Hay que pedir mucho la mano, a mí el rollo de la mesa que te levantabas, que dabas vueltas con las sillas, los protocolos de abandono... Ahora ya no, pero si es que ayer me tiré al suelo para imitar a Matamoros en Supervivientes y todos me miraron diciendo pero esta que hace... Estoy perdiendo amigos con esta entrevista".

Además, la colaboradora ha destapado la poca ilusión que le hace el Mediafest, ya que asegura "no entender" nada. "Yo veo anunciado, 'clases de chuminero con Lydia', pero si yo no sé lo que es el chuminero, no lo entiendo. A lo mejor tengo que dormir en una tienda de campaña, si es que estoy temblando, no quiero dormir en un parking".

De vuelta en el plató y tras finalizar estos sorprendentes totales, María Patiño quería saber si se aburría en este nuevo Sálvame. "No, pero para mí es mucho más complicado, porque está todo muy estructurado. Ahora estoy más encorsetada", comentaba en directo.

La periodista aseguraba no arrepentirse de sus palabras, afirmando que su opinión ya la había trasladado a la dirección. Pero para Terelu Campos, su discurso no tenía excusa y afirmaba que Lozano había dicho "cosas chungas".

