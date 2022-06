La pasión por la televisión de Olivia Valère: estas fueron sus notables apariciones televisivas

Este jueves nueve de junio saltaba la noticia del fallecimiento de Olivia Valère, una de las empresarias más famosas de la Costa del Sol. La socialité francesa, que residía en Marbella desde hacía cuatro décadas, fue detectada con un cáncer de estómago y en las últimas semanas fue trasladada hasta un hospital de París, donde ha fallecido.

Valère ha sido una de las mujeres más conocidas de la noche marbellí, sobre todo por su famosa discoteca Olivia Valère Club, inaugurada en el año 1981 y que permanece abierta a día de hoy, siendo todavía un referente de ocio para toda clase de famosos y figuras relevantes de todo el mundo.

Pero una buena parte de la forma de vida de Valère la mostró a través de la televisión, un medio por el que siempre había tenido predilección y con el que fue muy generosa. Su primera aparición fue el pasado año 2010, en el programa Mujeres Ricas, emitido en laSexta, un reality que duró dos temporadas y donde se mostraba la realidad del lujo y la exclusividad de cinco mujeres marbellís, entre las que se encontraba Olivia Valère. "Me he interpretado a mí misma, junto a mi familia, y pienso que no lo hice mal. Cuando tenía doce años quería ser actriz, pero no pudo ser, y gracias a la televisión he podido hacer realidad ese sueño", comentaba en una entrevista sobre su paso por el programa.

Un reality que compartía con otras mujeres de alto 'standing', como Mar Segura, Mariana Nannis y Natasha Romanov. Mujeres Ricas firmó buenos datos de audiencia, el primer capítulo alcanzó un 13,9% de cuota de pantalla con más de dos millones de espectadores. Fueron un total de dieciocho capítulos en los que Valère se abrió un poco más y mostró a los televidentes todos los secretos de su vida. Era precisamente en una intervención en Mujeres Ricas, donde explicaba su amor por la ciudad malagueña. "Hice un viaje de cumpleaños y me enamoré de Marbella. Desde entonces vivo aquí".

Olivia encontró en la televisión un hobby, por ello no dudó en participar el pasado año 2014 en la segunda temporada del programa de Telecinco, Mira quién salta, el famoso formato en el que varios famosos se enfrentaban a todo tipo de pruebas de salto. La empresaria francesa era una de las dieciocho participantes en la segunda edición del programa televisivo, en el que participó junto a otros rostros muy conocidos como Rafael Amargo, Sandro Rey o Miriam Sánchez. Aunque la socialité sería una de las segundas eliminadas, junto a Andrea Huisgen y Miriam Sánchez.

Uno de sus últimos proyectos en la pequeña pantalla antes de caer enferma fue su participación en el programa culinario de Cuatro, Ven a cenar conmigo gourment edition, en 2018. En él compartió mesa con el humorista Ángel Garó, la cantante Melody, la colaboradora de televisión Raquel Bollo y el presentador Agustín Bravo. De hecho, la empresaria dejaba a todos los asistentes boquiabiertos cuando, en su cena, recibió a los concursantes en su mansión de Marbella y sirvió la cena en una vajilla de Christian Dior.

Además, no han sido pocas las apariciones en otros programas como invitada, como sus asiduas entrevistas en el programa de Telecinco Sálvame Deluxe, donde se podía ver la complicidad con todos sus colaboradores. Se podría decir que, además del mundo de la noche, la empresaria encontró en la pequeña pantalla una de sus pasiones, donde disfrutaba enseñando al público su forma de ver la vida.

