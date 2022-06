Mediaset renueva el contrato de larga duración de Joaquín Prat

Una semana después de conocer que Jesús Vázquez seguirá en Mediaset, el grupo audiovisual ha renovado el contrato de larga duración de Joaquín Prat. De manera que el presentador continuará ligado al grupo de comunicación para el que comenzó a trabajar en 2009, en lo que era su primera experiencia en televisión.

En la actualidad, el periodista conduce la ‘Mesa del Corazón’ de El programa de Ana Rosa, y está al frente del programa Cuatro al día en las tardes de Cuatro. En una reciente entrevista para el programa Planeta Calleja, Joaquín explicó que “Cuando a mí me dicen que voy a presentar Cuatro al día, les dije a mis jefas en Unicorn Content, la productora: '¿Por qué me hacéis esta putada?'. Era un programa que no tiraba y fíjate que ahora es el mejor regalo profesional que me ha dado la vida. Tenía muy bajas audiencias y ahora gracias al equipo que tiene se ha recuperado. Un equipo con gente muy joven con ganas de hacer un periodismo serio, estoy en el mejor programa que podría hacer. Un programa que esté cerca de la gente, que lo haga la gente".

A lo largo de sus 13 años en Mediaset, Joaquín Prat también ha copresentado El programa del verano, que es el nombre que recibe El programa de Ana Rosa durante los meses de julio y agosto. Del mismo modo, ha demostrado su versatilidad al estar al frente de realities como Campamento de verano, emitido durante el 16 de julio de 2013 y el 9 de septiembre de 2013, y en el que se alzó como ganador el modelo José Manuel Montalvo. En entretenimiento ha formado parte del equipo del talent show Pequeños gigantes en calidad de mentor y también estuvo al frente de Juegos sin fronteras. Asimismo, ha presentado diversas galas de Nochebuena y Nochevieja.

En los últimos meses, Joaquín ha ganado una gran relevancia en El programa de Ana Rosa, y ha destacado la manera en la que se ha enfrentado a alguna de las colaboradoras más polémicas, como Marta Riesco o Rocío Flores, a las que afeaba que no diesen buenos contenidos en el magacín, pero luego hablasen en redes sociales o en otros medios.

Destacar, por último, que a lo largo de su trayectoria profesional, Joaquín Prat ha sido galardonado con una Antena de Plata (2017), un Premio Solidario Mujeres para el Diálogo y la Educación en la categoría ‘Hombre que más apoya a las mujeres’ (2015), un Premio de la Fundación Querer (2019) y un Premio FOTUR en la categoría de Medios de Comunicación (2021). En 2018 fue nombrado Mallorquín del Año.

