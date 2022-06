Joaquín Prat, tajante con los reporteros que siguen a Shakira: "Hay que tener ética y educación"

La gran noticia de la semana ha sido la separación sentimental de Shakira y Gerard Piqué, por lo que no es de extrañar que la expectación crezca alrededor de los protagonistas, lo que acarrea un seguimiento casi continuo por parte de la prensa hacia ellos.

La separación entre ambos se ha convertido en toda una bomba informativa, pero a pesar de esto, los protagonistas continúan haciendo su vida normal en Barcelona, por lo que son muchos los reporteros que aprovechan sus breves apariciones en la calle para preguntarles sobre su futuro; cambiarán de vida, se mudarán de ciudad, la supuesta nueva ilusión del futbolista...

Pero este seguimiento por parte de numerosos periodistas, no ha sido del agrado del presentador de El Programa de Ana Rosa, por lo que no ha dudado en criticar duramente el comportamiento de algunos de sus compañeros de profesión. Todo ocurría en la mañana de este jueves, tras la emisión de un vídeo donde se podía ver a los reporteros preguntar en repetidas ocasiones a Shakira sobre su futuro personal, mientras iba de la mano con sus dos hijos.

"Si sabes que la protagonista ni el protagonista te van a contestar, ¿por qué haces preguntas delante de los niños que les afectan a ellos directamente? Vamos a ver si somos un poquito... Yo no dudo de la profesionalidad de ninguno de vosotros, pero un poquito de ética y educación conviene tener de vez en cuando", afirmaba tajantemente.

Pero su principal preocupación eran las preguntas que los niños tenían que escuchar. "Si hay niños pequeños, no se hacen preguntas que solo atañen a los adultos, digo yo, pero bueno esto es una opinión personal", sentenciaba el presentador mirando fijamente a la cámara.

Algunas de las colaboradoras de la crónica social del programa matinal de Telecinco respaldaban las palabras de Prat, como es el caso de Beatriz Cortázar. "Los niños son suficientemente mayores como para preguntarles después a sus padres: '¿Dónde vamos a vivir?'".

En ese momento, Prat no dudaba en comentar qué hubiera hecho él si hubiera vivido la misma situación que Shakira o Piqué. "Si sabes que no te van a contestar... Vamos, ¡te voy a contestar yo delante de mis hijos!", afirmaba irónicamente. Finalmente, el presentador casi no volvía a intervenir y eran los colaboradores los que comunicaban la 'última hora' de esta mediática separación.

