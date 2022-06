Twitter se llena de críticas a TVE por no tener periodistas andaluces en el debate electoral

Los lunes por la noche TVE suele emitir una nueva entrega de MasterChef; sin embargo, esta semana, la cadena ha alterado su habitual programación para emitir un debate electoral con vistas a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Un evento en el que han participado Juan Espadas (PSOE), Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Inma Nieto (Por Andalucía), Macarena Olona (Vox) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), y donde han enfrentado sus puntos de vista en materias como la corrupción, sanidad o violencia de género.

Este debate se desarrolló en la sede del Centro Territorial de RTVE-Andalucía en Sevilla, y los moderadores han sido Paloma Jara, directora de este centro, y Xabier Fortes, director y presentador de La Noche en 24 Horas. Y la presencia de este último comunicador levantó ciertas ampollas en las redes sociales, que no se explicaban por qué no había en su lugar algún periodista que fuese andaluz.

Del mismo modo, al finalizar el mismo se llevó a cabo una mesa de análisis en los que hubo periodistas de prensa nacional como Carlos E. Cué, Esther Palomera o Lucía Méndez Prada, donde valoraron el discurso de los candidatos, pero volvía a suceder que ninguno de los presentes votaba en Andalucía. A estos nombres se pueden sumar otros como el de Javier Negre, que también tuvo su minuto de gloria preguntando a Juan Marín por Macarena Olona y su trayectoria como abogada del Estado, pero que tampoco está implicado en Andalucía.

Las principales críticas que se pudieron leer son que en otra comunidad autónoma no sucedería ese desprecio a la prensa local, que no se debe consentir que el análisis lo realicen periodistas que no siguen día a día la actualidad de Andalucía y que, por extensión, no conocen los problemas reales de Andalucía.

En la mesa de análisis de #DebateRTVE no hay ningún periodista andaluz. Algo impensable en elecciones en otros territorios. Me voy a Canal Sur. — Fco Javier Domínguez (@FJDominguezM) June 6, 2022

Ningún periodista andaluz en el análisis del #DebateRTVE .



Los periodistas andaluces tuiteando indignados. — Ⓜ️anu 🅰️lvarez (@ManuAlvarezOfic) June 6, 2022

