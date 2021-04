'Objetivo: convivencia y democracia': la importancia de suplir el debate con una llamada a la reflexión

Este lunes laSexta emitirá un especial del programa El Objetivo para analizar la realidad política y social actual y debatir si está en riesgo la convivencia en España. Bajo la premisa "democracia y convivencia", el formato contará con cuatro intelectuales de máximo prestigio que ofrecerán sus argumentos sobre la grave situación que se está viviendo.

Presentado por Ana Pastor, este especial se emitirá en sustitución del debate electoral que estaba previsto con los candidatos a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, una tertulia que, al igual que la programada en TVE, fue cancelada tras la negativa de los cabeza de lista de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos a debatir con miembros del partido de ultraderecha Vox.

Este vuelco se producía, además, después de que Rocío Monasterio, candidata de dicha formación a la Comunidad de Madrid, pusiera en duda en el debate de la cadena SER las cartas amenazantes recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez. Una intolerable actitud por la que Iglesias acabó abandonando la mesa redonda y provocando la reacción en cadena del resto de representantes de la izquierda.

Pablo Iglesias abandona el debate de la Cadena SER porque se niega a participar con Rocío Monasterio, quien pone en duda la carta que recibió con una amenaza de muerte: "Estáis cometiendo un error blanqueando que esta gente pueda estar aquí" pic.twitter.com/DxoZBzY0T8 — El HuffPost (@ElHuffPost) April 23, 2021

Por este motivo, laSexta ha dado el importante paso de dedicar un espacio al análisis del contexto en el que se ha gestado este irrespirable clima de tensión política en España. Un necesario formato de debate y análisis que ocupará el prime time de una cadena nacional en un momento vital.

La emisión del especial permitirá aprovechar la coyuntura para apartarse de las propuestas de cada partido y analizar de forma pormenorizada y externa la compleja realidad política a la que se enfrenta la sociedad española. Para ello, el programa contará con la participación del filósofo y pedagogo José Antonio Marina; la catedrática de Ética Adela Cortina; el catedrático en Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo Víctor Lapuente; y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, entre otros colaboradores.

En una época de crispación creciente y auge de los discursos totalitarios, resulta imprescindible el llamamiento a la reflexión desde los medios de comunicación -los mismos que han dado voz a los movimientos ultra- para afrontar el reto al que se enfrenta la democracia.

Es importante que se hable en televisión del riesgo real que supone la actual crispación para la convivencia social tras el crecimiento de la ultraderecha. Además, resulta totalmente acertado contar con figuras ajenas a la vida política para ello. Y es que la lucha antifascista y el análisis sosegado y aséptico de la situación debe hacerse sin intereses electoralistas y pensando en el bien común.

En este sentido, una de las participantes del especial de El Objetivo, Adela Cortina, ya se manifestó hace un año destacando el cariz ideológico que está tomando la política actual, alejándose de la ciudadanía: "Se ha invertido en una gran cantidad de batallas ideológicas que no venían a cuento y no lo hemos invertido por ejemplo, en Sanidad. (...) Se cogen discusiones de la izquierda, la derecha, el progreso, el regreso... Desde un ámbito del espectro al otro ámbito del espectro se pasan el tiempo discutiendo sobre sus cosas, que en realidad no son las cosas de la ciudadanía", aseveraba en Lo de Évole.

El filósofo José Antonio Marina ya advirtió de los peligros de la polarización política. Atresmedia

José Antonio Marina también habló en noviembre en Liarla Pardo sobre la extrema polarización que la clase política está provocando en la sociedad: "Es el fenómeno de polarización que tiene dos facetas: me identifico cada vez más con mi grupo y demonizo al otro al mismo tiempo", explicaba el filósofo, advirtiendo de que "no hay posibilidad de comunicación entre ideas contrarias".

Ante este contexto, el filósofo considera que es necesario "fomentar el pensamiento crítico" para que el Parlamento sirva "para debatir y enfrentar argumentos y no para enfrentar a personas".