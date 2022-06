Rafa Mora desvela su mala relación con Piqué: "Es muy prepotente. No le gusta que hablemos de él en 'Sálvame'"

La separación sentimental de Gerard Piqué y Shakira ha acaparado gran parte de la escaleta de Sálvame en este lunes seis de junio. Varios colaboradores han mostrado su sorpresa ante la noticia, pero Rafa Mora no ha querido dejar pasar la ocasión para desvelar un encontronazo que vivió junto al futbolista.

Jorge Javier Vázquez, presentador del programa vespertino de Telecinco, le preguntaba al tertuliano qué relación tenía con el deportista, ya que tenía información sobre esta mala experiencia de su compañero. "Tú has coincidido con él de fiesta en Barcelona", afirmaba ante la sorpresa del plató.

Sin pensárselo dos veces, el valenciano comenzaba a contar qué vivió en una de esas noches en la Ciudad Condal. "Mi experiencia con él no fue muy buena, tengo amigos en común que me dijeron que no le gustaba que sacáramos su nombre a relucir en Sálvame. No es un tío agradable o cercano, es muy prepotente. Conmigo fue maleducado. Esa fue mi experiencia, pero sus amigos cercanos me dicen que es un tío entrañable".

En ese momento, Vázquez no quiso dejar pasar la referencia a Telecinco e insistía en preguntarle a Rafa si Piqué no le "tomó en serio por ser de Telecinco". Pero el colaborador no ha querido responder directamente y ha comentado que en la noche de su encuentro con Piqué también estuvo con otros futbolistas, con los que sí mantuvo una buena relación. "Yo, sinceramente, no lo entendí, porque en ese reservado había gente mucho más importante que él. Yo estuve más de veinte minutos hablando con Messi, me preguntó cómo estaba, sobre Supervivientes, si estaba amañado el concurso, cómo lo pasé... Es Leo Messi y me trató genial. Pero luego este señor, yo creo que igual le molestó que estuviera en ese reservado siendo un personaje público de Telecinco, y me lo hizo saber".

Pero Jorge Javier quería saber qué era lo que pasó exactamente para que su compañero afirme esa mala relación entre ambos. "Pues llegó donde estaba yo hablando con Messi, y como es un tío muy alto, se acercó y sin decirme nada me empezó a mover la cabeza y a despeinarme, así en plan gracioso mientras decía: '¿Y este quién es?'. Él sabía perfectamente quién era yo, pero hizo como que no lo sabía, y yo le respondí: '¿Somos cuatro cracks en España y no sabes quién soy?'", contaba el exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Una anécdota que arrancaba la risa a todo el plató de Mediaset, pero que parece que no le hizo mucha gracia al colaborador ante su insistencia. "Si conoces a una persona y le zarandeas la cabeza como si fuera un 'tolai'... El escolta que estaba con ellos, me dijo que pasara de él, que era el gracioso del grupo", sentenciaba.

El presentador no quedó del todo satisfecho con este testimonio y le volvía a preguntar si pasó "algo más". En ese momento, Mora se negaba a seguir su testimonio y aseguraba que él tampoco era "tonto" y que sabía que estaba "hablando de Piqué", por lo que no iba a desvelar qué otras cosas sucedieron.

Finalmente, parece que ante este encontronazo, Rafa Mora abandonó el reservado de la sala en la que se encontraban los deportistas, ya que no quería estar en un lugar donde no era bienvenido.

