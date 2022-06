Jorge Pérez sufre un accidente y su formación en la Guardia Civil le libra de graves consecuencias

Jorge Pérez ha relatado en sus redes sociales el accidente de tráfico que ha sufrido mientras circulaba con su coche por la autovía. El ganador de Supervivientes 2020 se ha dirigido a sus seguidores de Instagram en un vídeo en el que cuenta los detalles del gran susto que vivió al volante.

"Es la primera vez que me pasa, conduciendo por la autovía ha habido un camión que literalmente me ha sacado de la carretera", comenta el guardia civil. "Me he tenido que meter en la mediana, que por suerte era de grava y he conseguido que no fuese a más", prosigue.

El colaborador televisivo, que saltó a la fama tras viralizarse una foto suya mientras estaba de servicio con el uniforme de la Benemérita, ha agradecido al Cuerpo por darle la formación necesaria para evitar las graves consecuencias que podía haber tenido su salida de la calzada. "Gracias a la Guardia Civil y al grupo de acción rápida por sus cursos de conducción evasiva. Me han resultado realmente útiles", dice entre risas en el vídeo.

Lo cierto es que, aunque Jorge Pérez cuenta su accidente con humor, el susto que vivió no debió de ser menor, pues circulaba a 125 kilómetros por hora en plena autovía, tal y como él mismo ha desvelado. Por ello, el también modelo recuerda a sus seguidores que hay que extremar la precaución al volante: "Es superimportante no solamente que vayáis pendientes de la conducción, sino de lo que hacen los demás".

